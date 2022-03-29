Гороскоп на 29 березня: які сюрпризи приготували кожному знаку Зодіаку
Гороскоп на 29 березня розповість, яким знакам Зодіаку сьогодні випаде можливість порадіти, а кому варто проявити обережність і уважність.
Астрологи розповіли, що чекає кожен знак Зодіаку у вівторок, 29 березня. Про це інформує NDR.
Овен
Сьогодні ви будете мчати по швидкісній смузі та черпати натхнення в роботі, в повсякденному житті та в партнерстві.
Телець
Ви сьогодні опинитеся в різних ситуаціях. Уникайте словесних баталій, інакше програєте.
Близнюки
Прийміть своє нинішнє небезпечне становище. Незабаром ви дізнаєтеся, як діяти.
Рак
Дискусія буде коштувати вам нервів. Але, врешті-решт, цей крок того вартий.
Лев
Завдяки Вашій готовності йти на компроміс, інші почнуть сьогодні з розумінням до вас ставитися.
Діва
Поки ви продовжуєте ставитися до всього з гумором, люди навколо будуть вас приймати доброзичливо.
Терези
Остерігайтеся спонтанних покупок! І обов'язково зверніть увагу на приховані витрати.
Скорпіон
Жвавий обмін думками, ідеї за ідеями - надихаючий день. Навряд чи підходить для практичної роботи.
Стрілець
Вирішіть вже зараз, як і для чого ви хочете використовувати свої сили в найближчому майбутньому.
Козоріг
Якщо для вас важливо, щоб все було зроблено ідеально, ви можете швидко втратити контроль.
Водолій
Ваші ідеї надихають вас. Сьогодні все працює з першого разу, і ваше оточення теж може в цьому переконатися.
Риб
Навіть сонце світить строго по циклу. Зізнайтеся, що ви часом знаєте не всю інформацію, а в чомусь - абсолютно нічого.
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