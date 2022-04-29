Гороскоп на 29 апреля всем знакам Зодиака: что ждет каждого из нас

Гороскоп на 29 апреля расскажет каждому из знаков Зодиака, чего ждать от этого дня в разных сферах жизни.

Овен

Вам следует оглянуться на события последних нескольких недель. Это может быть полезно для будущих планов.

Телец

Астрологи советуют вам не уступать, иначе вы можете проиграть. Это может негативно отразиться на вашем будущем.

Близнецы

Возможно вы о чем-то жалеете, о чем следует поговорить с вашим партнером. Обязательно обсудите все, что вас волнует.

Рак

Сегодня вероятна конфронтация с начальством или с вашим партнером. Но это не означает, что вы должны видеть в этом большие трудности.

Лев

Сегодня для вас будет действовать простое правило: лучше тщательно, чем быстро. Отнеситесь к своей работе ответственно.

Дева

Не торопясь ни с чем, вы можете правильно реагировать на новые предложения. Спешка сегодня ни к чему.

Весы

Балласт, который вы выбрасываете за борт, создает свободное пространство. Вы скоро это оцените.

Скорпион

Не позволяйте никому сбить вас с толку. Можно легко смириться с небольшим поражением.

Стрелец

Прежде чем донести свою точку зрения, не торопитесь с важными шагами. Вы можете все легко испортить.

Козерог

Прекратите сомневаться в своем успехе. Вы можете всем показать, кто тут победитель.

Водолей

Взятые обязательства могут давить на вас сегодня. Постарайтесь найти в этом позитив.

Рыбы

Сегодня вам придется сдержать свои обещания. Но этого вы будете требовать и от окружающих.