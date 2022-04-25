Близится Красная горка: что значит этот день, как отмечать и что нельзя делать

Красная горка, которую еще называют Ляля и Антипасха, Фомино воскресенье, всегда отмечается в воскресенье, через неделю после Пасхи. В 2022 году это 1 мая.

Что можно и нельзя делать на праздник, обычаи и традиции - читайте ниже в материале Styler .

Значение праздника

По библейским преданиям именно в этот день Спаситель предстал перед своими учениками. Единственный из учеников, усомнившийся в чуде, был Фома, получивший прозвище Неверующий.

Еще одно церковное название для Красной горки - Антипасха. В переводе это название означает "повторение, подобие Пасхи".

В некоторых местностях Красной горкой называют Радоницу - особый поминальный день. По религиозному же календарю Радоница отмечается во вторник. В этом году это 3 мая.

Как отмечают праздник, традиции

Раньше в народе в этот период молодежь водила разные игры. Праздник отмечать принято шумно и весело - иначе, говорят приметы, жди неприятностей и неудач.

Местом празднования в старину всегда выбирали какой-нибудь холм или возвышенность. А главной забавой считалось скатывание пасхальных яиц с этой горки. Отсюда и народное название праздника. Чем меньше подскакивает и чем дальше покатится яйцо - тем благополучнее выдастся жизнь человека.

Кроме того, после обеда девушки собирались на лугу в хоровод, выбирали лучшую среди себя. Затем хороводницы перевязывали ей шею, грудь, руки и ноги разным зельем, на голову клали венок из свежих цветов, а к ногам - венки из зелени. Другие девушки танцевали вокруг нее и пели песни.

Потом она раздавала своим подругам венки, молоко, сыр, масло и тому подобное. Предполагают, что этот обряд является отголоском поклонения какой-то весенней богине.

Также это был период сватаний, свадеб, ведь пост уже закончился, а период земледельческих работ еще широко не разворачивался.

Что нельзя делать в этот день

Муж и жена в этот день не должны ссориться, чтобы не накликать беду. На Красную горку нельзя ходить в гости с пустыми руками, стричь волосы и отказывать сватам.