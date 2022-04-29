Гороскоп на 29 квітня всім знакам Зодіаку: що чекає кожного з нас

Гороскоп на 29 квітня розповість кожному із знаків Зодіаку, чого чекати від цього дня в різних сферах життя.

Овен

Вам слід озирнутися на події останніх декількох тижнів. Це може бути корисним для майбутніх планів.

Телець

Астрологи радять вам не поступатися, інакше ви можете програти. Це може негативно відбитися на вашому майбутньому.

Близнюки

Можливо, ви про щось шкодуєте, про що слід поговорити з вашим партнером. Обов'язково обговоріть все, що вас хвилює.

Рак

Сьогодні ймовірна конфронтація з начальством або з вашим партнером. Але це не означає, що ви повинні бачити в цьому великі труднощі.

Лев

Сьогодні для вас буде діяти просте правило: краще ретельно, ніж швидко. Поставтеся до своєї роботи відповідально.

Діва

Не поспішаючи ні з чим, ви можете правильно реагувати на нові пропозиції. Поспіх сьогодні ні до чого.

Терези

Баласт, який ви викидаєте за борт, створює вільний простір. Ви дуже скоро це оціните.

Скорпіон

Не дозволяйте нікому збити вас з пантелику. Можна легко змиритися з невеликим ураженням.

Стрілець

Перш ніж донести свою точку зору, не поспішайте з важливими кроками. Ви можете все легко зіпсувати.

Козеріг

Припиніть сумніватися у своєму успіху. Ви можете всім показати, хто тут переможець.

Водолій

Взяті зобов'язання можуть тиснути на вас сьогодні. Постарайтеся знайти в цьому позитив.

Риби

Сьогодні вам доведеться стримати свої обіцянки. Але цього ви будете вимагати і від оточуючих.