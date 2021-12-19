Гороскоп 2022 для Обезьяны: какие важные перемены подарит вам Черный Тигр

К знаку Обезьяна могут отнести себя люди, рожденные в 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 годах.

Общая характеристика года для знака

Восточный (китайский) гороскоп прогнозирует, что представители знака Обезьяна могут получить удовольствие от жизни в году Тигра.

Однако будьте осторожны с юмором, поскольку ваши шутки могут задеть близких людей.

Вы будете отлично ладить с людьми, всегда находятся в центре внимания. Проблемы не будете откладывать в дальний ящик. Обезьяны будут молниеносны во всем - в отношениях, работе, учебе.

Гороскоп Обезьяны на 2022 год для женщин

Девушкам-Обезьянам следует с самого начала года пересмотреть свою модель поведения. Вам рекомендуется быть серьезнее, ответственнее, что обязательно отразится на вашей работе и карьерных успехах.

Ваша природная харизма и юмор будут очаровывать окружающих. Одиночки смогут встретить партнера, с которым удастся выстроить крепкие и надежные отношения.

Семейные Обезьянки будут поглощены обустройством гнездышка и общением с членами семьи.

Есть вероятность проблем по женскому здоровью. Главное, реагируйте сразу и обращайтесь к специалисту.

Что в 2022 году ждет Обезьян-мужчин

Вам следует чаще обращаться за помощью к окружающим, заручившись их поддержкой, у вас все получится.

Будьте внимательны при выборе партнера по работе (бизнесу), так как вас могут использовать в корыстных целях.

Одинокие представители знака будут готовы к семейной жизни, поэтому с большой вероятностью встретят свою половинку. Семейные - будут в спокойных отношениях, полных любви и гармонии.

Продумывайте каждый свой шаг в следующем году, чтобы не было резких падений и взлетов.

Гороскоп Обезьяны на 2022 год на здоровье

Физическое состояние представителей знака тревожить не будет. Но эмоционально вы будете нестабильны - возможны перепады настроения, которые будут происходить словно на пустом месте.

Если вы готовы к изменениям во внешности - можете смело менять кардинально. Перемены обязательно принесут умиротворение для представителей знака, а также вызовут восхищение окружающих.