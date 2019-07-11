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Гороскоп 2019: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака сегодня


Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019, для всех знаков Зодиака от астрологов

Гороскоп на 11 июля советует всем знакам Зодиака отказаться от обид, сомнений и переживаний, которые отравляют жизнь. Астрологи говорят, что это время работы со стихиями, эмоциями и молитвами. Также сегодняшний день - самое время очиститься от излишней информации, а также слов-паразитов.

Сегодня можно продолжать активно двигаться к намеченной  цели, которая виднеется на горизонте. Промедления и сомнения будут  наказаны пассивностью и подвешенным состоянием. 

Овен

Гороскоп на 11 июля рекомендует не отказываться от собственных правил, даже если вам кажется, что они превратились в балласт. 

Телец

Самое опасное для Тельцов - ложь, даже если вы прибегнете к ней во благо! Что бы ни случилось – опирайтесь исключительно на правду, так как именно в ней таится ваша главная сила. 

Близнецы

Астрологи предупреждают о том, что вас ждет неспокойный период волнений, переживаний и спешки. Вы постоянно чего-то ждете и на кого-то надеетесь, что не может не раздражать и не заставлять попотеть. 

Рак

Раки могут проявить чрезмерное волнение, хотя опека над кем-то приносит вам грандиозное наслаждение и ощущение наполненности. Вместе с тем, звезды рекомендуют позаботиться именно о самом себе! 

Лев

Львы не являются ярыми поклонниками резких жизненных перемен, хотя поиски себя в профессиональном плане должны принести моральное удовольствие и, в перспективе, - финансовую стабильность. Вот только ради будущего благополучия придется сильно напрягаться уже сегодня! В личной жизни также возможны сдвиги: вот только для того вам придется хорошенько посмотреть по сторонам! 

 Дева

Гороскоп на четверг, 11 июля, предупреждает о том, что вам не стоит расслабляться, терять ясность ума и твердость внутреннего стержня. 

Весы

Основным лейтмотивом этого дня станет самоутверждение и попытки понравиться всем и сразу! Может случиться так, что ваша доброжелательность и лояльность сделают из вас цель для насмешек окружающих. 

Скорпион

Пора измениться: стать ярче, откровеннее, снять комплексы, как высокие каблуки после тяжелого рабочего дня! Не концентрируйте свое внимание на неприятных обстоятельствах. 

Стрелец

Гороскоп на сегодня советует громко заявить о своих правах, не позволяя скромности лишить вас чего-то, чего вы заслуживаете. Вас ждет коктейль из ярких эмоций и жаркого драйва.

Козерог

Астрологи советуют заново обдумать  свои планы и желания. Не стоит требовать от себя подвигов и прыжков выше собственной головы: наслаждайтесь даже небольшими переменами. 

Водолей

Водолеям сегодня стоит избегать больших физических нагрузок, так как могут напомнить о себе хронические заболевания. Возможны яркие встречи или праздники, в которых вы окажетесь в центре всеобщего внимания. 

Рыбы

Интуиция и сны – это только отражение ваших переживаний: держите их в секрете. То же касается и вашей личной жизни: чем меньше окружающие о ней знают, тем больше шансов на успех. 

Ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле.

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