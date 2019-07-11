Гороскоп 2019: астрологи розповіли, що чекає кожен знак Зодіаку сьогодні

Гороскоп на 11 липня радить всім знакам Зодіаку відмовитися від образ, сумнівів і переживань, які отруюють життя. Астрологи кажуть, що це час роботи зі стихіями, емоціями і молитвами. Також сьогодні - саме час очиститися від зайвої інформації, а також слів-паразитів.

Сьогодні можна продовжувати активно рухатися до наміченої мети, яка видніється на горизонті. Зволікання і сумніви будуть покарані пасивністю і підвішеним станом.

Овен

Гороскоп на 11 липня рекомендує не відмовлятися від власних правил, навіть якщо вам здається, що вони перетворилися в баласт.

Телець

Найнебезпечніше для Тельців - неправда, навіть якщо ви скористаєтеся нею на благо! Що б не сталося – спирайтеся виключно на правду, так як саме в ній таїться ваша головна сила.

Близнюки

Астрологи попереджають про те, що вас чекає неспокійний період хвилювань, переживань і поспіху. Ви постійно чогось чекаєте і на когось сподіваєтеся, що не може не дратувати і не змушувати попотіти.

Рак

Раки можуть проявити надмірне хвилювання, хоча опіка над кимось приносить вам грандіозну насолоду і відчуття наповненості. Разом з тим, зірки рекомендують подбати саме про самого себе!

Лев

Леви не є затятими прихильниками різких життєвих змін, хоча пошуки себе в професійному плані повинні принести моральне задоволення і, в перспективі, - фінансову стабільність. Ось тільки заради майбутнього благополуччя доведеться сильно напружуватися вже сьогодні! В особистому житті також можливі зрушення: от тільки для того вам доведеться гарненько подивитися по сторонам!

Діва

Гороскоп на четвер, 11 липня, попереджає про те, що вам не варто розслаблятися, втрачати ясність розуму і твердість внутрішнього стрижня.

Терези

Основним лейтмотивом цього дня стане самоствердження і намагання сподобатись усім і відразу! Може статися так, що ваша доброзичливість і лояльність зроблять з вас об'эктом для насмішок оточуючих.

Скорпіон

Пора змінитися: стати яскравіше, відвертіше, зняти комплекси, як високі каблуки після важкого робочого дня! Не концентруйте свою увагу на неприємних обставинах.

Стрілець

Гороскоп на сьогодні радить голосно заявити про свої права, не дозволяючи скромності позбавити вас того, на що ви заслуговуєте. Вас очікує коктейль із яскравих емоцій і жаркого драйву.

Козеріг

Астрологи радять заново обдумати свої плани і бажання. Не варто вимагати від себе подвигів і стрибків вище власної голови: насолоджуйтесь навіть невеликими змінами.

Водолій

Водоліям сьогодні варто уникати великих фізичних навантажень, так як можуть нагадати про себе хронічні захворювання. Можливі яскраві зустрічі або свята, в яких ви опинитеся в центрі загальної уваги.

Риби

Інтуїція і сни – це тільки відображення ваших переживань: тримайте їх у секреті. Те ж стосується і вашого особистого життя: чим менше навколишні про нього знають, тим більше шансів на успіх.

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