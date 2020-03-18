Гороскоп на 18 марта: Стрельцам повезет с деньгами, а Львы свернут горы

Гороскоп на 18 марта 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на сегодня 18 марта для всех знаков Зодиака рассказали, кто может разбогатеть, кто поведет за собой, а кто может навредить отношениям ревностью. Подробный гороскоп - в материале Styler

Гороскоп 2020 на 18 марта для всех знаков Зодиака в прогнозе астрологов поведает о том, что звезды приготовили сегодня. В этот день многие смогут привлечь к себе успех и везение в деньгах и карьере. Самыми удачливыми сегодня будут Овны, Львы, Девы, Стрельцы и Водолеи.

Кого сегодня ждут разочарования, а кто может обогатится на ровном месте? Кто может наломать дров, а кого ждут приятные сюрпризы? Обо всем этом и не только можно узнать в гороскопе на 18 марта в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня дело, которому Овен посвятил много сил, начнет приносить плоды. Астрологи считают, что это может быть финансовая прибыль, премия, признание заслуг, приятный сюрприз. Достижения и успехи не расслабят Овна, а наоборот мобилизируют его на новые активные действия. Сегодня Овен почувствует, что его цель близка, как никогда.

Телец (21.04 - 20.05)

Телец превзойдет сам себя сегодня в умении, как заводить знакомства, так и рушить давние связи. Причем распространится это как на деловые отношения, как и на романтические. Несдержанность, к которой в среду будет склонен Телец приведет к тому, что отношения даже с лучшим другом могут быть безнадежно испорчены. Астрологи рекомендуют в этот день держать острые и обидные словца при себе.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В Близнецах может проснуться ревность. При этом, не только любимый человек может попасть под горячую руку. Близнецы сегодня могут ревновать к коллегам, друзьям, родным. Астрологи советуют не выяснять отношения - это не закончится ничем хорошим. Лучше задумайтесь, что те, из-за кого вы ревнуете своих друзей, могут стать вашими друзьями тоже.

Рак (22.06 - 22.07)

В Раке сегодня проснется дух соперничества. Здоровый азарт у него сможет разжечь все что угодно. Главное для Рака - донести окружающим, что он не хуже остальных. Астрологи советуют не противиться духу соперничества, это может внести определенную изюминку в вашу жизнь. Важно, чтобы все было в меру, и соперничество не переросло в открытую вражду.

Лев (23.07 - 23.08)

Льву сегодня могут оказаться по плечу те вещи, на которые он был неспособен еще неделю или месяц назад. Астрологи считают, что уверенность в себе придаст им удачливости в делах. Но есть и негативные моменты - такая самоуверенность может затронуть и других, которые, по мнению Льва, должны будут работать на успех вместе с ним. Но не каждому такое может понравиться.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева будет полна энергии и уверенности в себе! Она то и дело будет оказываться в центре внимания, при этом в грязь лицом Дева не ударит. Ей не только удастся справиться со всеми обязанностями, но и выйдет показать себя с выгодной стороны. Такое "поведение звезды" в среду спровоцирует зависть окружающих, Деве стоит приготовиться к защите.

Весы (24.09 - 23.10)

Девизом Весов в среду станет "Все в дом!". Их действия будут направлены на то, чтобы принести максимум пользы своим близким. Они захотят заняться уборкой или устроить перестановку. Астрологи считают, что у Весов сегодня все получится, родные оценят все их действия по обустройству семейного гнездышка. Главное не сравнивать свой быт с бытом других, иначе настроение можно испортить.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпион сегодня окажется в самом водовороте событий. Астрологи считают, что он будет наделен такими блестящими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Скорпиону трудно будет усидеть на месте - сегодняшняя ситуация потребует присутствия везде и сразу. Причем сам Скорпион будет только рад такому насыщенному дню, который может принести свои плоды в будущем.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец получит поддержку звезд в финансовой сфере. Сегодня можно посвятить себя управлением деньгами и приумножению капитала. Если у Стрельца давно назревал план по увеличению доходов, пришло время приступать к его реализации. С начальством можно поговорить о прибавке, сделать денежные вложения, запустить новый проект. Астрологи советуют не упустить шанс, который дают сегодня звезды.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог сегодня будет наделен здоровыми амбициями, инициативой и энергией, которая будет бить через край. Сегодня звезды гороскопа дадут Козерогу роль ведущего, а не ведомого, а окружающим придется просто смириться с этим, как с должным. Волей-неволей окружающие попадут под харизму Козерога и будут помогать ему в его начинаниях. Впрочем, даже если он будет действовать сам по себе, сегодня он сможет преуспеть.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолея может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же получит выигрыш, наследство, ему вернут должок. В общем, нужно внимательнее смотреть по сторонам, сегодняшний день будет полон сюрпризов и подарков судьбы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Астрологи советуют не поддаваться этому импульсу! Даже если кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и - отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Рыбам в среду обходить яркие витрины стороной.

Овны, Львы, Девы сегодня будут успешны, Тельцы несдержанны, в Близнецах проснется ревнивец, а в Раках - дух соперничества. Весы будут нести все в дом, Скорпионы захотят успеть все и сразу, Стрельцам и Водолеям повезет с деньгами, в Козерогах проснется лидер, а Рыбы могут все спустить.

Ранее мы писали, какие вещи нельзя хранить в кошельке, иначе денег там не будет.