Гороскоп на 18 березня: Стрільцям пощастить з грошима, а Леви звернуть гори

Гороскоп на 18 березня 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на сьогодні 18 березня для всіх знаків Зодіаку розповіли, хто може розбагатіти, хто поведе за собою, а хто може нашкодити стосункам ревнощами. Детальний гороскоп - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 18 березня для всіх знаків Зодіаку в прогнозі астрологів повідає про те, що зірки приготували сьогодні. У цей день багато хто зможе привернути до себе успіх і везіння в грошах і кар'єрі. Найщасливішими сьогодні будуть Овни, Леви, Діви, Стрільці і Водолії.

Кого сьогодні чекають розчарування, а хто може збагатиться на рівному місці? Хто може наламати дров, а кого чекають приємні сюрпризи? Про все це і не тільки можна дізнатися в гороскопі на 18 березня в матеріалі Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Сьогодні справа, якій Овен присвятив багато сил, почне приносити плоди. Астрологи вважають, що це може бути фінансовий прибуток, премія, визнання заслуг, приємний сюрприз. Досягнення і успіхи не розслаблять Овна, а навпаки мобілізують його на нові активні дії. Сьогодні Овен відчує, що його мета близька, як ніколи.

Телець (21.04 - 20.05)

Телець перевершить сам себе сьогодні в умінні, як заводити знайомства, так і руйнувати давні зв'язки. Причому пошириться це як на ділові відносини, як і на романтичні. Нестриманість, до якої в середу буде схильний Телець призведе до того, що відносини навіть з найкращим другом можуть бути безнадійно зіпсовані. Астрологи рекомендують в цей день тримати гострі і образливі слівця при собі.

Близнюки (21.05 - 21.06)

У Близнюках можуть прокинутися ревнощі. При цьому, не тільки кохана людина може потрапити під гарячу руку. Близнюки сьогодні можуть ревнувати до колег, друзів, рідних. Астрологи радять не з'ясовувати стосунки - це нічим хорошим не закінчиться. Краще подумайте, що ті, через кого ви ревнуєте своїх друзів, можуть стати вашими друзями теж.

Рак (22.06 - 22.07)

В Раку сьогодні прокинеться дух суперництва. Здоровий азарт у нього зможе розпалити все що завгодно. Головне для Рака - донести оточуючим, що він не гірше за інших. Астрологи радять не противитися духу суперництва, це може внести певну родзинку в ваше життя. Важливо, щоб все було в міру, і суперництво не переросло у відкриту ворожнечу.

Лев (23.07 - 23.08)

Леву сьогодні можуть виявитися по плечу ті речі, на які він був нездатний ще тиждень або місяць тому. Астрологи вважають, що впевненість у собі додасть їм удачі в справах. Але є й негативні моменти - така самовпевненість може торкнутися і інших, які, на думку Лева, повинні будуть працювати на успіх разом з ним. Але не кожному таке може сподобатися.

Діва (24.08 - 23.09)

Діва буде сповнена енергії і впевненості в собі! Вона то й справа буде опинятися в центрі уваги, при цьому в бруд обличчям Діва не вдарить. Їй не тільки вдасться впоратися з усіма обов'язками, але і вийде показати себе з вигідного боку. Така "поведінка зірки" у середу спровокує заздрість оточуючих, Діві варто приготуватися до захисту.

Терези (24.09 - 23.10)

Девізом Терезів у середу стане "Все в дім!". Їх дії будуть спрямовані на те, щоб принести максимум користі своїм близьким. Вони захочуть зайнятися прибиранням або влаштувати перестановку. Астрологи вважають, що у Терезів сьогодні все вийде, рідні оцінять всі їхні дії з облаштування сімейного гніздечка. Головне не порівнювати свій побут з побутом інших, інакше можна зіпсувати настрій.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіон сьогодні опиниться в самому вирі подій. Астрологи вважають, що він буде наділений такими блискучими якості, як енергійність, швидкість прийняття рішень і гострий розум. Скорпіону важко всидіти на місці - сьогоднішня ситуація вимагає присутності скрізь і відразу. Причому сам Скорпіон буде тільки радий такому насиченому дню, який може принести свої плоди в майбутньому.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Стрілець отримає підтримку зірок у фінансовій сфері. Сьогодні можна присвятити себе управлінням грошима і примноженню капіталу. Якщо у Стрільця давно назрівав план по збільшенню доходів, настав час приступати до його реалізації. З начальством можна поговорити про надбавку, зробити грошові вкладення, запустити новий проект. Астрологи радять не втратити шанс, який дають сьогодні зірки.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козеріг сьогодні буде наділений здоровими амбіціями, ініціативою і енергією, яка буде бити через край. Сьогодні зірки гороскопу дадуть Козерогові роль ведучого, а не веденого, а оточуючим доведеться просто змиритися з цим, як з належним. Волею-неволею навколишні потраплять під харизму Козерога і будуть допомагати йому в його починаннях. Втім, навіть якщо він буде діяти сам по собі, сьогодні він зможе досягти успіху.

Водолій (21.01 - 20.02)

Водолія може очікувати дуже приємний і корисний сюрприз, причому абсолютно несподіваний, буквально на порожньому місці! Можливо, йдучи по вулиці, виявить у себе під ногами велику купюру. Або ж отримає виграш, спадщину, йому повернуть борг. Загалом, потрібно уважніше дивитися по сторонам, бо сьогоднішній день буде сповнений сюрпризів і подарунків долі.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам важко втриматися, щоб не пустити гроші на вітер! Ситуація постійно буде спокушати їх зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в "надійну" справу. Астрологи радять не піддаватися цьому імпульсу! Навіть якщо здається, що ви не проживете без цієї речі і дня, як слід все зважте і - відкладіть покупку. Щоб не спокушати долю, зірки гороскопу радять Рибам в середу обходити яскраві вітрини стороною.

Овни, Леви, Діви сьогодні будуть успішні, Тельці нестримані, у Близнюках прокинеться ревнивець, а в Раках - дух суперництва. Терези будуть нести все в дім, Скорпіони захочуть встигнути все і відразу, Стрільцям і Водоліям пощастить з грошима, у Козерогах прокинеться лідер, а Риби можуть всі спустити.

Раніше ми писали, які речі не можна зберігати в гаманці, інакше грошей там не буде.