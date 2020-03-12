Гороскоп на 12 марта: Весам нужно беречь деньги, а Водолеи совершат прорыв

Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 12 марта 2020 года рассказали, кому повезет сегодня, а кому стоит бояться потерь. Подробный астрологический прогноз - в материале Styler

Гороскоп 2020 на 12 марта для всех знаков Зодиака составили астрологи. В этот день неприятности ждут Близнецов и Козерогов, а Весы рискуют обанкротиться. Сегодняшний день будет полон метушни, но в итоге все станет на свои места.

Кому сегодня нужно поберечь деньги? Кто может разрушить отношения из-за упрямства? А для кого 12 марта станет знаковым днем - все в гороскопе на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен проведет целый день в поисках истины, причем во всем - в любви, работе, отношениях с друзьями. К сожалению, к концу дня его может ждать разочарование, он поймет, что правда в чистом виде не интересна.

Телец (21.04 - 20.05)

Астрологи советуют Тельцу идти только прямо, ведь попытки играть в игры приведет к печальному исходу. Если он захочет достичь результата, действовать нужно будет открыто, как в любви, так и на работе. Но палку перегибать все же не стоит.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам придется подстраиваться под других и говорить то, чего от них ждут, а не то, что они думают. Ведь выложив все напрямую, Близнецы рискуют навредить делам и отношениям с близкими. Если же они воздержатся от комментариев, то могут оказаться в выигрыше.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак будет настроен по-боевому. Узлы нужно рубить, а не распутывать, решит он. При этом в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Астрологи советуют к делам, требующим деликатности, не подходить и на пушечный выстрел.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев будет разгребать завалы целый день, даже если этого не планировал. 12 марта будет день раскладывания по полкам бумаг, дел и планов. Отлынивать не нужно, ведь во время этого процесса Лев имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева будет в диссонансе с окружающими. Ей покажется, что все окружающие напускают на себя слишком важный вид, а сама она слишком беспечна. К конфликтам и трениям это не приведет, но неприятный осадок останется.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут пойти на радикальные меры, особенно в финансовой сфере. Но есть опасность того, что деньги будут пущены на ветер. С другой стороны, боевой настрой Весов поможет им сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпион будет всех критиковать, и ему будет казаться, что его замечания очень мудрые. Но из-за этого Скорпион может нарваться на конфликты и неприятности. Астрологи считают, что ему придется сегодня решить, стоит ли тратить себя на раздачу советов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня существует вероятность, что все будут пытаться нагрузить Стрельца своими делами или даже сделать крайним в каких-то вопросах. Все дело в податливости и покладистости Стрельца, к которым он сегодня будет склонен. Астрологи рекомендуют пресекать подобные попытки даже от самых близких.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог будет чувствовать давление со стороны, причем с натиском со стороны ему придется смириться. Самое лучшее, что может сделать Козерог - это примириться и пережить сегодняшний день. Астрологи советуют уединиться, чтобы заняться своими делами, ни на кого не оглядываясь.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей 12 марта получит уникальный шанс совершить прорыв в каком-либо деле. Астрологи советуют не упустить уникальный шанс, а когда он настанет - действовать решительно и быстро. 12 марта Водолей получит шанс получить верх в любом деле - от карьерных высот до завоевания любимой женщины.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб сегодня сильно обострится чувство справедливости. Они будут грудью бросаться на защиту своих интересов, если им покажется, что кто-либо эти интересы притесняет. Причем рвение Рыб будет настолько сильным, что несправедливость будет им мерещиться буквально во всем.

Овен займется поисками справедливости, а Тельцы могут перегнуть палку, Близнецам придется хитрить, Раки будут рубить с плеча, Львы разгребать завалы, а Девы и Скорпионы могут пойти на конфликт. Весы могут потерять деньги, на Стрельцах и Козерогах захотят "покататься", Водолеи совершат настоящий прорыв, а Рыбы будут бросаться на амбразуры.

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