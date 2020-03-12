Гороскоп на 12 березня: Терезам потрібно берегти гроші, а Водолії здійснять прорив

Гороскоп на 12 березня для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на 12 березня 2020 року розповіли, кому пощастить сьогодні, а кому варто боятися втрат. Детальний астрологічний прогноз - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 12 березня для всіх знаків Зодіаку склали астрологи. В цей день неприємності чекають Близнюків і Козерогів, а Терези ризикують збанкрутувати. Сьогоднішній день буде сповнений метушні, але в підсумку все стане на свої місця.

Кому сьогодні потрібно поберегти гроші? Хто може зруйнувати стосунки через упертість? А для когось 12 березня стане знаковим днем - все в гороскопі на сьогодні.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен проведе цілий день у пошуках істини, причому у всьому - в любові, роботі, стосунках з друзями. На жаль, до кінця дня його може чекати розчарування, він зрозуміє, що правда в чистому вигляді не цікава.

Телець (21.04 - 20.05)

Астрологи радять Тельцю йти тільки прямо, адже спроби грати в ігри призведе до сумного результату. Якщо він захоче досягти результату, діяти потрібно буде відкрито, як у любові, так і на роботі. Але перегинати палицю не варто.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Близнюкам доведеться підлаштовуватися під інших і говорити те, чого від них чекають, а не те, що вони думають. Адже виклавши все напряму, Близнюки ризикують нашкодити справам і стосункам з близькими. Якщо ж вони утримаються від коментарів, можуть опинитися у виграші.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак буде налаштований по-бойовому. Вузли потрібно рубати, а не розплутувати, вирішить він. При цьому в якихось питаннях такі заходи можуть допомогти - проте далеко не у всіх. Астрологи радять до справ, що потребують делікатності, не підходити й на гарматний постріл.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев буде розгрібати завали цілий день, навіть якщо цього не планував. 12 березня буде день розкладання по полицях паперів, справ і планів. Ухилятися не потрібно, адже під час цього процесу Лев має всі шанси виявити щось забуте, але досі актуальне і досить коштовне.

Діва (24.08 - 23.09)

Діва буде в дисонансі з оточуючими. Їй здасться, що всі навколишні напускають на себе занадто важливий вид, а сама вона дуже безпечна. До конфліктів і чвар це не призведе, але неприємний осад залишиться.

Терези (24.09 - 23.10)

Терези можуть піти на радикальні заходи, особливо у фінансовій сфері. Але є небезпека того, що гроші будуть пущені на вітер. З іншого боку, бойовий настрій Терезів допоможе їм сьогодні зважитися на ті фінансові кроки, які вже давно назріла необхідність зробити.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіон буде всіх критикувати, і йому буде здаватися, що його зауваження дуже мудрі. Але через це Скорпіон може нарватися на конфлікти і неприємності. Астрологи вважають, що йому доведеться сьогодні вирішити, чи варто витрачати себе на роздавання порад.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Сьогодні існує ймовірність, що всі будуть намагатися навантажити Стрільця своїми справами або навіть зробити крайнім у якихось питаннях. Вся справа в податливості та поступливості Стрільця, до яких він сьогодні буде схильний. Астрологи рекомендують припиняти такі спроби навіть від близьких.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Козеріг буде відчувати тиск з боку, причому з натиском йому доведеться змиритися. Найкраще, що може зробити Козеріг - це примиритися і пережити сьогоднішній день. Астрологи радять усамітнитися, щоб зайнятися своїми справами, ні на кого не озираючись.

Водолій (21.01 - 20.02)

Водолій 12 березня отримає унікальний шанс зробити прорив у якій-небудь справі. Астрологи радять не втратити унікальний шанс, а коли він настане - діяти рішуче і швидко. 12 березня Водолій отримає шанс отримати верх в будь-якій справі - від кар'єрних висот до завоювання коханої жінки.

Риби (21.02 - 20.03)

У Риб сьогодні сильно загостриться почуття справедливості. Вони будуть кидатися грудьми на захист своїх інтересів, якщо їм здасться, що хто-небудь ці інтереси топче. Причому завзяття Риб буде настільки сильним, що несправедливість буде їм ввижатися буквально у всьому.

Овни займуться пошуками справедливості, а Тельці можуть перегнути палицю, Близнюкам доведеться хитрувати, Раки будуть рубати з плеча, Леви розгрібати завали, Діви і Скорпіони можуть піти на конфлікт. Терези можуть втратити гроші, на Стрільцях і Козерогах захочуть "покататися", Водолії зроблять справжній прорив, а Риби будуть кидатися на амбразури.

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