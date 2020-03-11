Гороскоп на 11 марта: Овны могут ошибиться, а Раков ждет сюрприз

Гороскоп 2020 на 11 марта для всех знаков Зодиака от астрологов сулит трудный день для Овнов, Львов и Дев. Близнецы всех очаруют, а Скорпионам лучше расслабиться. Главное, сегодня нужно помнить, что звезды помогают только трудолюбивым.

Кому сегодня повезет с деньгами, а кому стоит быть поосторожнее с финансовыми делами? Для кого 11 марта будет наполнено вызовами, а у кого день пройдет налегке. Все о шансах в любви, карьере и деньгах - в гороскопе на сегодня, 11 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Овну не нужно надеяться лишь на себя, поскольку самоуверенность может привести к ошибкам. Астрологи считают, что Овен может не заметить того, что у него под носом, или допустить элементарную ошибку. Зато у него отлично получится работать в паре.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцу лучше не браться за крупные начинания с участием других - ему вряд ли удастся их осуществить. Единственный человек, на которого сегодня Телец может положиться, - это он сам. Сегодня есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодняшний день будет склонять Близнецов к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут с удовольствием. Не стоит грузить окружающих фактами. Достаточно ярких, сильных и заразительных эмоций - и люди за вами охотно пойдут. Сегодня есть шанс завести интересное знакомство.

Рак (22.06 - 22.07)

Раку следует быть готовым к тому, что все окажется не таким, как кажется. Этот день может принести сюрпризы, как приятные, так и не очень. Могут возникнуть определенные трудности, а некоторые вопросы решатся по волшебству. Астрологи советуют держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Лев может принимать решения исходя из внутренних порывов. Но астрологи предупреждают его, что полагаться лишь на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, обманут Львов. 11 марта не стоит рубить с плеча или ставить точку в каком-либо вопросе, особенно это касается любовных дел.

Дева (24.08 - 23.09)

Деве надо быть очень осторожной - особенно в рискованных делах. На удачу сегодня лучше не полагаться, есть риск потерпеть крах. Даже если покажется, что шанс сам плывет в руки, лучше семь раз отмерить. Разумнее всего выждать время, отложив все на потом.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам не стоит проявлять сегодня энтузиазм - это может привести к обратному результату. Вместо того, чтобы продвигаться вперед, Весы со своим усердным рвением могут вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все их начинания.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня лучше расслабиться и отдохнуть как следует. Это просто необходимо, чтобы восстановить запас сил. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Скорпиона это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцу необходима встряска. Сегодня может показаться, что ему все безразлично. Но на самом деле эмоции Стрельца просто притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свой быт, то оживит и угасший энтузиазм. Астрологи рекомендуют отложить все дела и отправиться на отдых.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня все в жизни Козерога может давать сбои. И хотя они будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Козерога, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день.

Водолей (21.01 - 20.02)

Астрологи категорически не рекомендуют Водолею действовать в одиночку. Если даже он решится на самостоятельное плавание, результат может оказаться плачевным. Любые сложные вопросы сегодня нужно обговаривать с близкими людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам стоит всеми силами избегать авантюр, как в личной жизни, так и в любых других делах. Все дела, в которых они рассчитывают на удачу, могут дать сбои. Астрологи советуют сегодня взять отгул, чтобы избежать досадных неприятностей.

Овнам, Девам и Рыбам нужно быть осторожными, Тельцам - полагаться лишь на себя, а Ракам ждать сюрпризов. Близнецы могут завести новое знакомство, Весам и Скорпионам лучше расслабиться, а Водолеям найти компаньона. Стрельцы погрузнут в рутине, Козероги могут наломать дров, а Львы не должны доверять интуиции.

Ранее мы писали, какие комнатные растения категорически нельзя держать в детской комнате.