Гороховий суп Сен-Жермен: цікавий рецепт духмяної страви з Франції

Що потрібно для горохового супу Сен-Жермен

Для того, щоб приготувати цей поживний гороховий суп, потрібні такі інгредієнти:

Горох - 700 г

Бекон - 150 г

М’ясний бульйон або окріп - 2 л

Масло вершкове (жирність 73%) - 40 г

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Цибуля порей - 100 г

Перець-горошок - 10 шт.

Часник - 2 зубчики

Сіль - 1.5 ч. л.

Розмарин - 1 гілочка

Чебрець - 2 гілочки

Селера - 1 стебло

Петрушка - 2 гілочки

Лавровий лист - 2 шт.

Кулінарна нитка - 10 см

Як готувати суп з горохом і беконом

Особливістю приготування цього супу, окрім додавання засмажки з беконом є використання так званого "букету" з трав - рослини збираються у пучок, зв'язуються спеціальною ниткою, яка безпечна для харчових продуктів, і, після того, як трави нададуть страві аромату, "букет" забирають з супу.

Готувати суп краще зранку, або ввечері, адже потрібен час для розм'якшення гороху, який попередньо замочують у воді на 12 годин. Після цього можна розпочинати приготування страви.

Помийте і очистьте моркву і селеру, наріжте кружальцями моркву. Очистьте і наріжте кубиками ріпчасту цибулю. Промийте цибулю-порей, відділіть зелену частину цибулі. Бекон наріжте на кубики.

Вершкове масло розігрійте на середньому вогні у глибокій каструлі, вкиньте ріпчасту цибулю. Смажте цибулю протягом 2 хвилин, після цього додайте моркву.

Перемішайте інгредієнти і готуйте впродовж 2 хвилин. Додайте нарізаний бекон, перемішайте засмажку і обсмажуйте ще протягом 1 хвилини. Бекон можна перекласти до окремої миски і додати в суп-пюре шматочками, або ж перебити до однорідної консистенції у супі.

Злийте з гороху рідину за допомогою друшляка і пересипте горох у каструлю до овочів. Додайте сіль та перець-горошок до супу. Очистьте і подрібніть часник, додайте його до каструлі - і перемішайте інгредієнти.

Гілочки розмарину та чебрецю разом з лавровими листками і зеленими стеблами селери та порею зберіть у "букет", перев'язавши кулінарною ниткою. Також покладіть "букет" до каструлі.

Залийте інгредієнти бульйоном або водою, доведіть суп до кипіння. Після цього накрийте каструлю кришкою і варіть суп 45-50 хвилин на зменшеному вогні.

З готової страви приберіть "букет" трав, перець-горошок, і перебийте до однорідної консистенції блендером, після цього додайте бекон, якщо ви прибирали його з каструлі.