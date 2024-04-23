Румунська чорба: рецепт незвичного супу з перцем

Чорба - густий кислий суп, розповсюджений на території Румунії, Молдови, Болгарії і навіть Туреччини. Для чорби використовують різне м'ясо - курятину, яловичину, свинину, а от овочеві складники, як правило, сталі. Проте "родзинкою" чорби, певно, є квас, який додають у цю страву.

Про те, як готувати румунський суп чорбу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba .

Що потрібно для румунської чорби

Для того, щоб приготувати цей незвичний суп з перцем, необхідні такі інгредієнти:

Курятина - 600 г

Квас - 200 мл

Вода - 2,5 л

Картопля - 3 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Перець солодкий - 1 шт.

Перець червоний гострий - 1/2 шт.

Кабачки - 1/2 шт.

Помідори - 3 шт.

Часник - 3 зубчики

Перець чорний, горошок - 4 шт.

Сіль - до смаку

Корінь петрушки - до смаку

Зелень - до смаку

Як готувати суп чорбу

Помийте м’ясо, злийте з нього рідину і наріжте його на невеликі шматки. Перекладіть м'ясо до каструлі, залийте водою і, на середньому вогні, доведіть до кипіння. Після цього зніміть з поверхні води піну і варіть м'ясо ще 30 хвилин.

Помийте та очистьте овочі. Наріжте кубиками моркву, цибулю і картоплю - і одразу додайте до чорби. Варіть протягом 15 хвилин.

Після чого наріжте на невеликі шматочки і додайте до супу кабачок, перець і помідори - і варіть ще 30 хвилин на невеликому вогні, накривши каструлю кришкою.

Злегка підігрійте квас і влийте його за 10 хвилин до готовності страви. Також додайте сіль і перець-горошок. Очистьте і подрібніть часник і митий корінь петрушки, додайте їх до чорби, перемішайте суп.

Перед подачею прикрасьте подрібненою митою зеленню.