Гороховый суп Сен-Жермен: интересный рецепт ароматного блюда из Франции

Что нужно для горохового супа Сен-Жермен

Для того чтобы приготовить этот питательный гороховый суп, нужны следующие ингредиенты:

Горох - 700 г

Бекон - 150 г

Мясной бульон или кипяток - 2 л

Масло сливочное (жирность 73%) - 40 г

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Лук порей - 100 г

Перец-горошек - 10 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Соль - 1.5 ч. л.

Розмарин - 1 веточка

Тимьян - 2 веточки

Сельдерей - 1 стебель

Петрушка - 2 веточки

Лавровый лист - 2 шт.

Кулинарная нить - 10 см

Как готовить суп с горохом и беконом

Особенностью приготовления этого супа, кроме добавления зажарки с беконом является использование так называемого "букета" из трав - растения собираются в пучок, связываются специальной нитью, которая безопасна для пищевых продуктов, и, после того, как травы придадут блюду аромат, "букет" забирают из супа.

Готовить суп лучше утром или вечером, ведь нужно время для размягчения гороха, который предварительно замачивают в воде на 12 часов. После этого можно приступать к приготовлению блюда.

Помойте и очистьте морковь и сельдерей, нарежьте кружочками морковь. Очистьте и нарежьте кубиками репчатый лук. Промойте лук-порей, отделите зеленую часть лука. Бекон нарежьте на кубики.

Сливочное масло разогрейте на среднем огне в глубокой кастрюле, бросьте репчатый лук. Жарьте лук в течение 2 минут, затем добавьте морковь.

Перемешайте ингредиенты и готовьте в течение 2 минут. Добавьте нарезанный бекон, перемешайте зажарку и обжаривайте еще в течение 1 минуты. Бекон можно переложить в отдельную миску и добавить в суп-пюре кусочками, или перебить до однородной консистенции в супе.

Слейте из гороха жидкость с помощью дуршлага и пересыпьте горох в кастрюлю к овощам. Добавьте соль и перец-горошек в суп. Очистьте и измельчите чеснок, добавьте его в кастрюлю - и перемешайте ингредиенты.

Веточки розмарина и чабреца вместе с лавровыми листьями и зелеными стеблями сельдерея и порея соберите в "букет", перевязав кулинарной нитью. Также положите букет в кастрюлю.

Залейте ингредиенты бульоном или водой, доведите суп до кипения. После этого накройте кастрюлю крышкой и варите суп 45-50 минут на убавленном огне.

Из готового блюда уберите букет трав, перец-горошек, и перебейте до однородной консистенции блендером, после этого добавьте бекон, если вы убирали его из кастрюли.