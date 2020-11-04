В городе возле Черного моря нашли фигуры древней богини Персефоны (фото)

В городе Анапа возле Черного моря ученые обнаружили фигуры древней богини Персефоны. Во время археологических раскопок удалось найти 2 артефакта. Как сообщают исследователи, находкам более двух тысяч лет. Об этом сообщает портал "Южные дела".

Во время проведения раскопок на территории на глубине около 2,5 метров под развалом гончарной печи специалисты обнаружили две терракотовые фигуры богини плодородия Персефоны. Они пролежали в земле более две тысячи лет, однако почти не повредились.

Рядом также археологи обнаружили рельеф с изображением древнегреческой богини Кибелы на троне, которая держит на коленях львенка, а также с изображениями вестника богов Гермеса и покровительницы магии Гекаты. Это лучший по качеству исполнения известняковый рельеф с подобным сюжетом из всех известных на территории Боспорского царства.

Ученые нашли фигуры древней богини Персефоны (фото: u23.ru)

По информации ученых, на месте древних находок в IV - II вв. до н.э. находился гончарный квартал античного города Горгиппии.

Напомним, что ранее в древнейшем замке Украины обнаружили тайный подвал. Как сообщается, находка стала результатом первого археологического исследования башни донжон в Невицком замке. В жемчужине Закарпатья были спрятаны уникальные предметы. Что там было найдено – читайте в нашем материале.

Ранее мы также писали, что в Чернобыле уникальные артефакты возрастом 8 тысяч лет. Самые интересные находки выставляют в музее, расположенном в Чернобыле.

Также мы писали о том, что ученый рассказал об античном городе на месте Киева и показал план. Как объяснил лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, этот античный город на Днепре назывался Азагарий.