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У місті біля Чорного моря знайшли фігури давньої богині Персефони (фото)

Автор: Анна Кисельова

Дослідники знайшли унікальні фігурки

У місті Анапа біля Чорного моря вчені виявили фігури давньої богині Персефони. Під час археологічних розкопок вдалося знайти 2 артефакти. Як повідомляють дослідники, знахідкам понад дві тисяч років. Про це повідомляє портал "Південні справи".

Під час проведення розкопок на території на глибині близько 2,5 метрів під розвалом гончарної печі фахівці виявили дві теракотові фігури богині родючості Персефони. Вони пролежали в землі понад дві тисячі років, однак майже не пошкодилися.

Поруч також археологи виявили рельєф із зображенням давньогрецької богині Кібели на троні, яка тримає на колінах левеня, а також із зображеннями вісника богів Гермеса і покровительки магії Гекати. Це кращий за якістю виконання вапняковий рельєф з подібним сюжетом з усіх відомих на території Боспорського царства.

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Вчені знайшли фігури давньої богині Персефони (фото: u23.ru)

За інформацією вчених, на місці стародавніх знахідок в IV - II ст. до н. е. перебував гончарний квартал античного міста Горгіпії.

Нагадаємо, що раніше у найдавнішому замку України виявили таємний підвал. Як повідомляється, знахідка стала результатом першого археологічного дослідження вежі донжон в Невицькому замку. В перлині Закарпаття були заховані унікальні предмети. Що там було знайдено – читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми також писали, що у Чорнобилі унікальні артефакти віком 8 тисяч років. Найцікавіші знахідки виставляють у музеї, розташованому в Чорнобилі.

Також ми писали про те, що вчений розповів про античне місто на місці Києва і показав план. Як пояснив лауреат Державної премії України в галузі архітектури, це античне місто на Дніпрі називалося Азагарій.

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