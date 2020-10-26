В древнейшем замке Украины обнаружили тайный подвал: нашли настоящий клад (фото)

В древнейшем замке Украины нашли тайный подвал (коллаж: РБК-Украина)

В Невицком замке были найдены новые артефакты, которые передадут для дальнейших исследований

В одном из самых древних замков Украины на Закарпатье был найден подвал, который раньше никто не замечал. О находках и открытии первого археологического исследования центрального замкового донжона рассказали представитель Охранной археологической службы Института археологии НАН Украины Владимир Мойжес и эксперт-исследователь Невицкого замка Александр Дзембас, передает Медиацентр.

Как сообщается, находка стала результатом первого археологического исследования башни донжон в Невицком замке. В жемчужине Закарпатья были спрятаны уникальные предметы.

"Во время экспедиции удалось на некоторые индивидуальные находки. К примеру, кованый массивный наконечник арбалетной стрелы. Таких там много", – рассказывает Мойжес.

Невицкий замок (фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua)

Тайный подвал, который нашли археологи, был замурован.

"В ходе реставрационных работ в башню донжон восстановили вход – ранее он был замурован. Там мы и проводили археологические раскопки. Обнаружили небольшое подвальное помещение глубиной 4 метра величиной 11-12 квадратных метров. О нем до сих пор было неизвестно. Уже сейчас можно утверждать, что это точно не подземный ход. Это подвал – складские помещения", – рассказывает Дзембас.

Также в замке нашли десятки фрагментов изразцов, раздавленных почвой и камнями. Теперь их склеивают и реставрируют.

"Предполагаем, что они датируются концом XVI – первой половиной XVII века. Эти изразцы без узоров и имеют различную форму: мископодобные, лукообразные, а еще удлиненные конической формы – в других замках мы таких не находили. Скорее всего, все они из одной печи. Однако, где именно она размещалась, пока сказать не беремся – изразцы были сложены в одном месте на глубине около 4 метров. Предполагаем, что их обнаружили рабочие в ХХ веке. Интересно, что никаких отчетов об археологических раскопках в замке не известно. А вот то, что в ХХ веке были определенные реставрационные работы, видим по результатам раскопок и найденному мусору. По этим же следам видим, что работали там не археологи. Но археологи тут тоже были. Правда, позже. И была это не научная экспедиция, а черная археология – это видим по свежим неравномерным перекопам ориентировочно 2000-х годов", – добавил ученый.

Находки в Невицком замке (фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua)

Сообщается, что находки будут переданы в Закарпатский областной краеведческий музей, что поможет дополнить экспозицию о раннемодерном времени. Подвал планируют сделать открытым для посещения.

Невицкий замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине XIII века был восстановлен.

Напомним, что ранее в Луцке археологи случайно обнаружили неизвестные подземелья. Открытие сделали после реставрации пола в бывшем здании иезуитского коллегиума.

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