ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Город под Киевом всколыхнул мощный взрыв: в воздух взлетело припаркованное авто

Киев, Воскресенье 06 декабря 2020 12:48
Город под Киевом всколыхнул мощный взрыв: в воздух взлетело припаркованное авто
Авто в результате взрыва сгорело дотла (фото: РБК-Украина)
Автор: Анжелика Галушко

Автомобиль, который стоял на парковке, в Борисполе Киевской области внезапно посреди ночи взорвался. Взлетело в воздух авто марки Renault.

Как пишет dtp.kiev.ua в Instagram, взрыв произошел на улице Броварская ночью 6 декабря.

Свидетели говорят, что Renault могли подорвать умышленно. Об этом свидетельствует то, что взрыв был очень сильным и резким. Пишут, что газобаллонное оборудование авто или топливо, причиной инцидента не могли быть.

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.

Город под Киевом всколыхнул мощный взрыв: в воздух взлетело припаркованное авто

Взорвалось авто в Борисполе (фото: t.me/dtpkiev)

Напомним, ранее в Киеве состоялось очень странное ДТП. Автомобиль Ford сам проехался по улице и устроил аварию с припаркованными автомобилями.

Также сообщалось, в Харькове на парковке неизвестные устроили пожар. В результате два автомобиля выгорели полностью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевБориспольавтомобили

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь