В Харькове неизвестные устроили пожар на парковке, пострадало несколько авто

Фото: полиция устанавливает обстоятельства пожара (РБК-Украина)

В Харькове на парковке неизвестные устроила пожар. В результате два автомобиля выгорели полностью.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке на проспекте Тракторостроителей в ночь на 6 декабря. Полиция на месте установили, что возгорание произошло в передней части автомобиля Lexus GX 460.

"Машина сгорела полностью. В дальнейшем огонь распространился на расположенные рядом автомобили Honda CRV и Daewoo Lanos. Daewoo Lanos также полностью уничтожено. Установлено, что причиной пожара стал поджог", - говорится в сообщении.

Фото: последствия поджога на парковке в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении сотрудника Службы безопасности Украины в Харьковской области в организации банды, которая выбивала деньги.

До этого крупный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове. Огонь уничтожил 25 павильонов, пострадавших не было. Причина возникновения пожара выясняется.