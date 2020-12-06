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В Харькове неизвестные устроили пожар на парковке, пострадало несколько авто

Харьков, Воскресенье 06 декабря 2020 11:59
В Харькове неизвестные устроили пожар на парковке, пострадало несколько авто
Фото: полиция устанавливает обстоятельства пожара (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харькове на парковке неизвестные устроила пожар. В результате два автомобиля выгорели полностью.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке на проспекте Тракторостроителей в ночь на 6 декабря. Полиция на месте установили, что возгорание произошло в передней части автомобиля Lexus GX 460.

"Машина сгорела полностью. В дальнейшем огонь распространился на расположенные рядом автомобили Honda CRV и Daewoo Lanos. Daewoo Lanos также полностью уничтожено. Установлено, что причиной пожара стал поджог", - говорится в сообщении.

Фото: последствия поджога на парковке в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении сотрудника Службы безопасности Украины в Харьковской области в организации банды, которая выбивала деньги.

До этого крупный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове. Огонь уничтожил 25 павильонов, пострадавших не было. Причина возникновения пожара выясняется.

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Новости Украины Происшествия Харьковпожарпарковка

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