Місто під Києвом сколихнув потужний вибух: у повітря злетіло припарковане авто

Авто внаслідок вибуху згоріло дотла (фото: РБК-Україна)

Автомобіль, який стояв на парковці, у Борисполі Київської області раптово серед ночі вибухнув. Злетіло в повітря авто марки Renault.

Як пише dtp.kiev.ua в Instagram, вибух стався на вулиці Броварська уночі 6 грудня.

Свідки кажуть, що Renault могли підірвати навмисне. Про це свідчить те, що вибух був дуже сильним і різким. Пишуть, що газобалонне обладнання авто або паливо, причиною інциденту не могли бути.

В результаті вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.

Вибухнуло авто в Борисполі (фото: t.me/dtpkiev)

Нагадаємо, раніше у Києві відбулося дуже дивне ДТП. Автомобіль Ford сам проїхався по вулиці й влаштував аварію з припаркованими автомобілями.

Також повідомлялося, у Харкові на парковці невідомі влаштували пожежу. В результаті два автомобіля вигоріли повністю.