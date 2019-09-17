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Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть "жаркими" фото с Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.09.2019 - 10:27
Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть "жаркими" фото с Танцев со звездами 2019
Ризатдинова и Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова также поблагодарила поклонников за поддержку

Анна Ризатдинова и сама уже отметила, что ее последний номер на шоу Танцы со звездами 2019 просто “разрывает” сеть. Украинская гимнастка и ее партнер Александр Прохоров исполнили очень страстный танец - румбу. Но особенно всем запомнилась сама постановка. Напомним, что танцевала Анна в соблазнительном “голом” наряде. А в финале номера на них с Александром лилась вода и они продолжали танцевать!

Судьи проекта оценили этот номер по макисмуму - 40 баллов. Дмитрий Монатик подчеркнула - хорошо, что полилась вода, так как было ну очень “горячо”. А Влад Яма решил отшутиться и отметил, что 10 лет назад он с Натальей Могилевской не мог себе такого позволить. Яма также отметил: “Я себя почувствовал в самом дорогом стрип-клубе, в котором, правда, протекает крыша”. И подарил паре заветное - “Браво”.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Румба – Танцы со звездами 2019

Немного отдохнув и переведя дух, Анна Ризатдинова также обратилась к поклонникам:

“Судя по количеству комментариев и отзывов , можно сделать вывод, какой стиль танца больше всего любят в Украине. Спасибо вам за такую масштабную реакцию!!! В нашем с Сашей Прохоровым понимании именно такой должна быть румба! Спасибо всей команде за воплощение невероятной идеи !! Спасибо проекту Танцы со звездами за возможность раскрыть в себе новые грани. До прошедшего вечера сама до конца не знала своих возможностей”, - обратилась Аня.

А вот Прохоров лаконичен: “Это было лучшее что я танцевал!”

При этом гимнастка сопроводила свои посты еще более страстными моментами с танца.

Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть &quot;жаркими&quot; фото с Танцев со звездами 2019

Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть &quot;жаркими&quot; фото с Танцев со звездами 2019

Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть &quot;жаркими&quot; фото с Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в четвертом эфире Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники Ани также оставили комментарии под ее новым постом:

  • “По моєму, Яна з Іраклі віддихають. Це був самий палкий танець за все моє життя. А сезонів з танці з зірками я передивилась всі. БРАВО”
  • “Уууххх! Потрясающий танец!”
  • “Танец космос! Загляденье, Анечка, ты победитель этого проэкта это уже очевидно!!”
  • “Это было очень горячо”
  • “Очень круто и красиво!!”
  • “Супер! Это победа, однозначно. Вы это заслуживаете!”
  • “Анна, ну це було дуже сильно та стильно!!!”

Масштабная реакция: Ризатдинова раззадорила сеть &quot;жаркими&quot; фото с Танцев со звездами 2019

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019. По словам гимнастки, она нашла на проекте настоящего друга.

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Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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