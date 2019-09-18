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Несите огнетушитель: звезда Танцев со звездами взорвала сеть горячими фото

STYLERТелешоу    18.09.2019 - 19:00
Несите огнетушитель: звезда Танцев со звездами взорвала сеть горячими фото
Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Виктория Булитко поделилась пикантными фото с Танцев со звездами 2019

Участница шоу Танцы со звездами 2019 Виктория Булитко опубликовала очень пикантные снимки с четвертого эфира проекта, в котором она вместе с Дмитрием Дикусаром исполнила страстное аргентинское танго.

Актриса "Дизель Студио" рассказывала перед эфиром, что для нее шоу Танцы со звездами - возможность показать зрителю, что она не только комедийная актриса.

"Самое большое желание сейчас - быть разной в каждом танце. Веселой я уже была во время линди-хопа, печальной - в образе Эдит Пиаф, дерзкой - на хип-хопе. А теперь я хочу быть сексуальной, страстной женщиной. Хочу каждый раз удивлять зрителя!" - сказала актриса.

Несите огнетушитель: звезда Танцев со звездами взорвала сеть горячими фото

Виктория Булитко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Стоит отметить, что ей это отлично удается. Многие поклонники звезды после ее танго были в восторге от сексуального платья благородного зеленого цвета с отрытым плечом. В середине танца Вика сняла длинную юбку и осталась только в боди.

А уже после эфира Танцев со звездами актриса опубликовала свои откровенные фотографии со спины в Instagram. Полуобнаженные снимки звезды вызвали бурю эмоций у поклонников Виктории.

"Love, love, love или hot, hot hot?" - спросила у подписчиков Вика.

Виктория Булитко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Все отметили шикарную фигуру звезды и писали, что еще никогда не видели ее такой сексуальной.

  • Где вы берете такие красивые ягодицы? Обзавидовалась!
  • Горячая штучка.
  • Наконец, тот ракурс, который очень редкий для вас, но достойный!
  • Ого, оказывается, сзади она тоже ах как хороша!
  • Классные фотки. Горячие! Вау! Только восхищение. Очень чувствительная, сексуальная. Вика, ты такая утонченная, прекрасно сложена. Стройная, как березка. И как у Ким очень классная. Фотомодель.
  • Вика, а вы похожа на Мэрилин Монро.
  • Ого! Несите огнетушитель!

Несите огнетушитель: звезда Танцев со звездами взорвала сеть горячими фото

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

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