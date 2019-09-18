Несите огнетушитель: звезда Танцев со звездами взорвала сеть горячими фото

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Виктория Булитко поделилась пикантными фото с Танцев со звездами 2019

Участница шоу Танцы со звездами 2019 Виктория Булитко опубликовала очень пикантные снимки с четвертого эфира проекта, в котором она вместе с Дмитрием Дикусаром исполнила страстное аргентинское танго.

Актриса "Дизель Студио" рассказывала перед эфиром, что для нее шоу Танцы со звездами - возможность показать зрителю, что она не только комедийная актриса.

"Самое большое желание сейчас - быть разной в каждом танце. Веселой я уже была во время линди-хопа, печальной - в образе Эдит Пиаф, дерзкой - на хип-хопе. А теперь я хочу быть сексуальной, страстной женщиной. Хочу каждый раз удивлять зрителя!" - сказала актриса.

Виктория Булитко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Стоит отметить, что ей это отлично удается. Многие поклонники звезды после ее танго были в восторге от сексуального платья благородного зеленого цвета с отрытым плечом. В середине танца Вика сняла длинную юбку и осталась только в боди.

А уже после эфира Танцев со звездами актриса опубликовала свои откровенные фотографии со спины в Instagram. Полуобнаженные снимки звезды вызвали бурю эмоций у поклонников Виктории.

"Love, love, love или hot, hot hot?" - спросила у подписчиков Вика.

Виктория Булитко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Все отметили шикарную фигуру звезды и писали, что еще никогда не видели ее такой сексуальной.

Где вы берете такие красивые ягодицы? Обзавидовалась!

Горячая штучка.

Наконец, тот ракурс, который очень редкий для вас, но достойный!

Ого, оказывается, сзади она тоже ах как хороша!

Классные фотки. Горячие! Вау! Только восхищение. Очень чувствительная, сексуальная. Вика, ты такая утонченная, прекрасно сложена. Стройная, как березка. И как у Ким очень классная. Фотомодель.

Вика, а вы похожа на Мэрилин Монро.

Ого! Несите огнетушитель!

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)