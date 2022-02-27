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"Горите в аду!" Черниговцы оригинально "приветствовали" оккупантов, заменив дорожные указатели

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Черниговская область, Воскресенье 27 февраля 2022 16:15
"Горите в аду!" Черниговцы оригинально "приветствовали" оккупантов, заменив дорожные указатели Коллаж РБК-Украина: черниговцы оригинально приветствовали оккупантов
Автор: Светлана Мащенко

После призыва Укравтодора демонтировать дорожные знаки, чтобы сбить врага с толку, и помешать ему ориентироваться на местности, многие украинцы присоединились к снятию указателей. А вот жители Семеновки, что на Черниговщине решили проявить оригинальность.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Сергей Деденко.

Такой своеобразный привет врагу передали жители села Семеновка. Теперь на месте указателей четкое направление для оккупантов.

&quot;Горите в аду!&quot; Черниговцы оригинально &quot;приветствовали&quot; оккупантов, заменив дорожные указатели

"Мы продолжаем работать 24 часа в сутки. Формируем резерв топлива и продуктов питания. В общине демонтированы указательные знаки. В комендантский час патрулируем город, желающих работать в общественном формировании все больше и больше. Прекращены единичные случаи мародерства.

В случае движения колонн врага не выходите на улицу! Не общайтесь с незнакомцами. Не будьте сами. Победа будет за нами", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что люди останавливают голыми руками танки и обстреливают вражескую технику коктейлями "Молотова".

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