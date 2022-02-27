"Горите в аду!" Черниговцы оригинально "приветствовали" оккупантов, заменив дорожные указатели

После призыва Укравтодора демонтировать дорожные знаки , чтобы сбить врага с толку, и помешать ему ориентироваться на местности, многие украинцы присоединились к снятию указателей. А вот жители Семеновки, что на Черниговщине решили проявить оригинальность.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Сергей Деденко.

Такой своеобразный привет врагу передали жители села Семеновка. Теперь на месте указателей четкое направление для оккупантов.

"Мы продолжаем работать 24 часа в сутки. Формируем резерв топлива и продуктов питания. В общине демонтированы указательные знаки. В комендантский час патрулируем город, желающих работать в общественном формировании все больше и больше. Прекращены единичные случаи мародерства.

В случае движения колонн врага не выходите на улицу! Не общайтесь с незнакомцами. Не будьте сами. Победа будет за нами", - говорится в сообщении.