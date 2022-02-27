Украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова": видео и фото

Украинские войска продолжают ожесточенную борьбу с российскими вражескими войсками , которые вторглись на нашу землю. К ним присоединяются рядовые украинцы, которые выходят на улицы, останавливая танки, забрасывают технику врага коктейлями "Молотова".

Смотрите ниже в материале доказательство того, что наша нация сейчас едина, как никогда.

В городе Буча Киевской области местные жители бросили в колонну оккупантов, которая проехала по городу, коктейль "Молотова". В итоге техника загорелась.

А в Харькове российские захватчики сбежали из бронемашины и укрылись под подъездом. Очевидцы рассказывают, что они пытались укрыться от огня выстрелов из частных домов, - пишет "Оперативный ВСУ".

А вот в Корюковке, Черниговской области, местные жители остановили колонну российских танков.

Еще одно видео из Корюковки.