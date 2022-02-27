ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Горіть в пеклі!" Чернігівці оригінально "привітали" окупантів, замінивши дорожні вказівники

Новость на русском →
Чернігівська область, Неділя 27 лютого 2022 16:15
"Горіть в пеклі!" Чернігівці оригінально "привітали" окупантів, замінивши дорожні вказівники Колаж РБК-Україна: Чернігівці оригінально привітали окупантів
Автор: Світлана Мащенко

Після заклику Укравтодору демонтувати дорожні знаки, аби збити ворога з пантелику, і завадити йому орієнтуватися на місцевості, багато українців долучилися до зняття вказівників. А от мешканці Семенівки, що на Чернігівщини вирішили проявити оригінальність.

Про це повідомив у Facebook міський голова Сергій Деденко.

Такий своєрідний привіт ворогові передали мешканці села Семенівка. Тепер на місці вказівників чіткий напрям для окупантів.

&quot;Горіть в пеклі!&quot; Чернігівці оригінально &quot;привітали&quot; окупантів, замінивши дорожні вказівники

"Ми продовжуємо працювати 24 години на добу. Формуємо резерв палива та продуктів харчування. В громаді демонтовані вказівні знаки. В комендантську годину патрулюємо місто, бажаючих працювати в громадському формуванні все більше і більше. Припинені поодинокі випадки мародерства.

В разі руху колон ворога не виходьте на вулицю! Не спілкуйтесь з незнайомцями. Не будьте самі. Перемога буде за нами", - говориться в повідомленні.

Раніше ми писали, що люди зупиняють голими руками танки і обстрілюють ворожу техніку коктейлями "Молотова".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укравтодор
LITE
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні