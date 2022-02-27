"Горіть в пеклі!" Чернігівці оригінально "привітали" окупантів, замінивши дорожні вказівники

Після заклику Укравтодору демонтувати дорожні знаки , аби збити ворога з пантелику, і завадити йому орієнтуватися на місцевості, багато українців долучилися до зняття вказівників. А от мешканці Семенівки, що на Чернігівщини вирішили проявити оригінальність.

Про це повідомив у Facebook міський голова Сергій Деденко.

Такий своєрідний привіт ворогові передали мешканці села Семенівка. Тепер на місці вказівників чіткий напрям для окупантів.

"Ми продовжуємо працювати 24 години на добу. Формуємо резерв палива та продуктів харчування. В громаді демонтовані вказівні знаки. В комендантську годину патрулюємо місто, бажаючих працювати в громадському формуванні все більше і більше. Припинені поодинокі випадки мародерства.

В разі руху колон ворога не виходьте на вулицю! Не спілкуйтесь з незнайомцями. Не будьте самі. Перемога буде за нами", - говориться в повідомленні.