Враг не ориентируется в местности. Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки
Фото: Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Укравтодор призвал граждан демонтировать дорожные знаки. Российские оккупанты не ориентируются в местности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укравтодора.
"Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет #1-указательные знаки, названия населенных пунктов. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад",- пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о списке страниц официальных государственных организаций.