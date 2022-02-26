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Враг не ориентируется в местности. Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки

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Суббота 26 февраля 2022 15:39
Враг не ориентируется в местности. Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки Фото: Укравтодор призвал демонтировать дорожные знаки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Укравтодор призвал граждан демонтировать дорожные знаки. Российские оккупанты не ориентируются в местности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укравтодора.

"Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет #1-указательные знаки, названия населенных пунктов. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о списке страниц официальных государственных организаций.

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Укравтодор
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