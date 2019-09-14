Горе-мать уронила телефон на младенца: в Харькове умер ребенок после четырех месяцев в коме

В Харькове умер младенец не выходя из комы (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

По факту трагедии идет судебное разбирательство

В Харькове молодая горе-мать уронила мобильный телефон на голову одномесячному младенцу, когда кормила грудью. Малышку госпитализировали в состоянии комы, и не смотря на все старания медиков ребенок скончался. Об этом передает местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция по факту трагедии открыла производство по статье 121 Уголовного кодекса ("умышленные тяжкие телесные повреждения").

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Отмечается, что ранее женщине инкриминировали злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Сейчас ее подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своей дочке.

Сам инцидент произошел в мае. В больницу поступила одномесячная девочка, на теле которой были синяки, кровоподтеки и гематомы.

Четыре месяца врачи пытались спасти ребенка, но к сожалению 1 августа девочка умерла, так и не придя в сознание.

Правоохранители подозревают мать погибшего младенца в нанесении тяжких телесных повреждений (иллюстративное фото: Полиция)

Как показала экспертиза, у малышки был подвывих II-го шейного позвонка с кровоизлияниями в спинной мозг. Это привело к отекам головного мозга и стало причиной смерти.

Судебное разбирательство продолжается.

Как сообщалось ранее, недавно на Прикарпатье нашли ребенка-маугли - он боится людей и не разговаривает.

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