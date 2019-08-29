Смеялась и хлопала в ладоши: мать, заморившая детей голодом, обрадовалась приговору

Владислава Трохимчук, заморившая детей голодом, обрадовалась приговору (коллаж: РБК-Украина)

Суд вынес очень мягкое решение горе-матери, которая оставила детей в закрытой квартире Киева на 11 дней

Владиславе Трохимчук (Подчапко), которая в декабре 2016 года обрекла своих детей на голодную смерть в запертой арендованной квартире Киева, Голосеевский суд вынес приговор - восемь лет тюремного заключения.

Горе-мать, по вине которой умер ее годовалый сын и едва не погибла двухлетняя дочь, обрадовалась такому приговору, поскольку большую часть она уже отсидела.

Дело в том, что Трохимчук попала под действие "закона Савченко", и из восьми назначенных судом ей осталось отбывать около 2,5 лет. Об этом пишут Факты.

Несмотря на то, что прокуратура настаивала на квалификации "Умышленное убийство" и пожизненном заключении, суд вынес максимально возможный срок по статье "Оставление в опасности".

Мать заморила детей голодом в Киеве (Владислава Трохимчук, фото: twitter.com/SputnikNewsKGZ)

Сама обвиняемая не присутствовала в зале суда. Это объяснили тем, что, мол, не было мест в автомобиле конвоя. Вместо этого во время заседания был включен экран, на котором транслировали картинку из камеры Владиславы. Можно было увидеть, что Трохимчук вела себя на удивление спокойно.

Судья Галина Бондаренко во время зачитывания приговора напирала на то, что Владислава не помнила, что происходило в тот вечер, и двери комнаты не были заперты. Кроме того, обнаружив детей, она истошно закричала, что исключает умышленность преступления.

"Учитывая то, что она не раскаялась в своем преступлении, а также то, что ей присуща циничность, демонстративность, безжалостность… суд считает правомерным приговорить обвиняемую к высшей мере наказания", - продолжала судья.

Но высшей мерой стало не ожидаемое пожизненное заключение, а максимальная санкция статьи - восемь лет лишения свободы. Дело в том, что непосредственно перед составлением приговора была изменена статья, по которой судили Трохимчук.

Мать заморила детей голодом в Киеве (Владислава Трохимчук с дочкой, фото: facebook.com)

Услышав приговор, детоубийца засмеялась и хлопнула в ладоши. А в зале суда началось невообразимое. Журналисты плакали, активисты кричали судьям "Ганьба!"

Напомним, зимой 2016 года Украина была шокирована новостью о том, что двое детей - годовалый Даня и двухлетняя Аня на протяжении 11 дней были заперты в комнате. Женщина прижала дверь полотенцем, таким образом закрыв доступ детям к воде, еде и коридору, где их плач могли услышать соседи.

Дети обдирали и ели обои, собственные фекалии. Даня умер на восьмой день, Аня провела с телом брата три дня. Девочку чудом удалось спасти - у нее уже начали отказывать внутренние органы.

А мать в это время проводила время с новым гражданским мужем Антоном Подчапко и их совместной новорожденной дочкой Софией.

Детей обнаружила сама горе-мать, когда на одинадцатый день принесла им еду. Она вызвала скорую, а позже была задержана. В показаниях женщина рассказывала, мол, за детьми должна была присматривать бабушка - свекровь Владиславы. Но в этой версии много несостыковок, во-первых, об этом свекровь никто не просил, а во-вторых, у нее даже не было ключей от квартиры.

Мать заморила детей голодом в Киеве (дети Владиславы Трохимчук, фото: facebook.com)

Позже выяснилось также, что Трохимчук и ранее садила детей на "голодную диету". Таким образом она обманом собирала в интернете деньги на операцию, поскольку у Ани якобы нашли опухоль. Но вид жизнерадостных детей, фото которых она публиковала, вызывал сомнение у желающих помочь.

Надежда Максимец, спикер прокуратуры Киева, написала на своей странице в Facebook, что несмотряна собранные доказательства и показания свидетелей, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством.

Спикер прокуратуры также сообщила, что сейчас готовится апелляция на приговор и на квалификацию дела.

"Это не судьи, а просто продажные люди, которые "отмывают" преступников и садят в тюрьмы невиновных, - с горечью сказал Михаил Горовой, хозяин квартиры, которую снимала Владислава и в которой заперла детей.

Ранее мы писали о том, что в Днепре мать издевалась над собственными детьми. Сотрудниками ювенальной превенции был обнаружен 8-летний мальчик, которого женщина приковала цепью к дивану, завязала глаза и обмотала скотчем.