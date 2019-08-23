В Днепре 8-летнего мальчика дома держали на цепи с завязанными глазами (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Горе-мать воспитывает четверых детей

В Днепре в одной из семей обнаружили мальчика, которого родная мать держала на цепи с завязанными глазами. Многодетная горе-мать воспитывает четверых детей, им 4, 6, 8 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепровской области.

Несчастного малыша увидели тогда, когла в квартиру прибыли работники социальной службы с визитом. Кто-то позвонил в службу и анонимно сообщил о насилии над детьми. Ребенок был прикован цепью к дивану и обмотан скотчем, а глаза у него были завязаны повязкой.

Сейчас с мальчиком работают психологи, остальных детей отвезли в реабилитационный центр. В квартире проводят обыск и выясняют все детали зверского отношения к ребенку.

Также известно, что для троих младших детей женщина является опекуном.

Производства открыты по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Несчастный малыш сидел на цепи (dp.npu.gov.ua)

Как мы ранее писали, мужчина забил до смерти своего соседа из-за старых ссор и конфликтов, которые он решил "закрыть" после употребления спиртных напитков. Жуткий инцидент произошел под Херсоном в одном из сел Голопристанского района.

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