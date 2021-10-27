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Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили: "это международный скандал"

Автор: Роман Мирончук

Дмитрий Гордон сегодня, 27 октября, прилетел в Грузию и ждал на паспортном контроле в Тбилиси штамп в паспорте. Но ему запретили въезд в страну. При этом причину так и не назвали.

Об этом Гордон рассказал в Instagram.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей", - отметил украинский журналист.

Он также добавил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Тбилиси. Кроме того, Дмитрий опубликовал фото из грузинского аэропорта.

Дмитрий Гордон в аэропорту в Тбилиси (фото: instagram.com/gordondmytro)

Напомним, что Саакашвили вернулся в Тбилиси 1 октября несмотря на то, что в Грузии он был приговорен к 9 годам тюремного заключения. В тот же день его задержали местные правоохранители.

Мы также писали о том, что журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили. Известно, что его удерживают не в Тбилиси, а в городе Рустави. Экс-президента Грузии доставили туда в ночь на 2 октября. Тюрьма №12 находится в 30 километрах от грузинской столицы.

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Дмитрий ГордонГрузия