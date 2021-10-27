Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили: "это международный скандал"

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей", - отметил украинский журналист.

Он также добавил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Тбилиси. Кроме того, Дмитрий опубликовал фото из грузинского аэропорта.

Дмитрий Гордон в аэропорту в Тбилиси (фото: instagram.com/gordondmytro)