Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили: "это международный скандал"

Дмитрий Гордон сегодня, 27 октября, прилетел в Грузию и ждал на паспортном контроле в Тбилиси штамп в паспорте. Но ему запретили въезд в страну. При этом причину так и не назвали.
Об этом Гордон рассказал в Instagram.
"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей", - отметил украинский журналист.
Он также добавил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Тбилиси. Кроме того, Дмитрий опубликовал фото из грузинского аэропорта.
Дмитрий Гордон в аэропорту в Тбилиси (фото: instagram.com/gordondmytro)
Напомним, что Саакашвили вернулся в Тбилиси 1 октября несмотря на то, что в Грузии он был приговорен к 9 годам тюремного заключения. В тот же день его задержали местные правоохранители.
Мы также писали о том, что журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили. Известно, что его удерживают не в Тбилиси, а в городе Рустави. Экс-президента Грузии доставили туда в ночь на 2 октября. Тюрьма №12 находится в 30 километрах от грузинской столицы.