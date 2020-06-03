ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гордон высказался про интервью с Гиркиным: наговорил лишнего про Россию

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 10:01
Гордон высказался про интервью с Гиркиным: наговорил лишнего про Россию
Дмитрий Гордон рассказал про интервью с Гиркиным (фото: facebook.com.gordondmitry)

Дмитрий Гордон прокомментировал последствия скандального интервью с Гиркиным

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал скандальное интервью с бывшим главарем "ДНР" Игорем Гиркиным. По словам Гордона, боевик "наговорил лишнего про Россию", но при этом ему удалось спасти собственную жизнь.

Журналист решил процитировать слова бывшего "премьер-министра ДНР" Александра Бородая о том, что "Гордон провел допрос Гиркина и Гиркин наговорил лишнего не только на себя, но и на Россию". Об этом Гордон рассказал в эфире канала "Украина 24".

Гордон сообщил, что по словам Бородая, Гиркин сделал большую ошибку, согласившись на интервью.

"Бородай сказал, что эти флешки сыграют в суде в Гааге, и Гиркин совершил большую ошибку, дав мне интервью. Без Бородая можно сказать, что эти флешки и съем информации с компьютера уже в суде в Гааге работают, и это только начало. И вы знаете, что в Украине МВД открыло уголовные дела после моего интервью по факту убийств украинцев, в которых Гиркин признался. Три дела уже открыто. Также открыты уголовные дела по Крыму. Идет кропотливая работа", - сказал Гордон.

Украинский журналист отметил, что Гиркин каждый день ходил под страхом убийства.

"Он, являясь нежелательным свидетелем для российского режима, ходил каждый день под страхом убийства. Думаю, теперь со стороны российского государства к нему не будет применена высшая мера, потому что тем самым Россия подтвердит, что все сказанное им – правда. Дав показания мне, Украине и Нидерландам, он наверняка прокололся, но, дав интервью, он спас себе жизнь", - отметил журналист.

Как мы ранее писали, Дмитрий Гордон заявил о планах взять интервью у Януковича.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Дмитрий Гордон
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь