Гордон висловився про інтерв'ю з Гіркіним: наговорив зайвого про Росію

Дмитро Гордон розповів про інтерв'ю з Гіркіним (фото: facebook.com.gordondmitry)

Дмитро Гордон прокоментував наслідки скандального інтерв'ю з Гіркіним

Український журналіст Дмитро Гордон прокоментував скандальне інтерв'ю з колишнім ватажком "ДНР" Ігорем Гіркіним. За словами Гордона, бойовик "наговорив зайвого про Росію", але при цьому йому вдалося врятувати власне життя.

Журналіст вирішив процитувати слова колишнього "прем'єр-міністра ДНР" Олександра Бородая про те, що "Гордон провів допит Гіркіна і Гіркін наговорив зайвого не тільки на себе, але і на Росію". Про це Гордон розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Гордон повідомив, що за словами Бородая, Гіркін зробив велику помилку, погодившись на інтерв'ю.

"Бородай сказав, що ці флешки зіграють в суді в Гаазі, і Гіркін зробив велику помилку, давши мені інтерв'ю. Без Бородая можна сказати, що ці флешки і знімання інформації з комп'ютера вже в суді в Гаазі працюють, і це тільки початок. І ви знаєте, що в Україні МВС порушило кримінальні справи після мого інтерв'ю за фактом вбивств українців, у яких Гіркін зізнався. Три справи вже відкрито. Також відкриті кримінальні справи по Криму. Йде кропітка робота", - сказав Гордон.

Український журналіст зазначив, що Гіркін кожен день ходив під страхом вбивства.

"Він, будучи небажаним свідком для російського режиму, ходив кожен день під страхом вбивства. Думаю, тепер з боку російської держави до нього не буде застосована найвища міра, тому що тим самим Росія підтвердить, що все сказане ним – правда. Давши свідчення мені, Україні і Нідерландам, він напевно проколовся, але, даючи інтерв'ю, він врятував собі життя", - зазначив журналіст.

Як ми раніше писали, Дмитро Гордон заявив про плани взяти інтерв'ю у Януковича.

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Автор: Людмила Жукова