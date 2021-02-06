Гордон назвав російських пропагандистів майстрами своєї справи: у нас таких мало

Дмитро Гордон (фото: facebook.com/gordondmitry)

Український журналіст Дмитро Гордон назвав російських топ-пропагандистів майстрами своєї справи та відзначив їх значну роль у роздмухуванні інформаційної агресії проти України, як частини гібридної війни.

Про це Гордон заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Також журналіст озвучив думку, що країна б виграла, якби "люди такого рівня" були на боці України.

"Вони блискуче виконують свою пропагандистську роль. Вони - майстри своєї справи. У нас таких мало - ось в чому справа", - зазначив Гордон.

Так він відреагував на дискусію в студії, чи можна вважати ведучих кремлівських каналів - таких, як Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов, Ольга Скабєєва і Ко - журналістами. Питання про це підняв голова підкомітету Верховної Ради з питань інформаційної політики, нардеп Микита Потураєв.

""Вечірній му**звон - журналіст? Кисельов - журналіст? Скабєєва з Поповим - журналісти? Добров - журналіст? Давайте з'ясуємо, кінець кінцем", - звернувся радник президента до ведучого.

Шустер зазначив, що їх можна вважати інформаційними військами Російської Федерації.

"Тому що вони є частиною російської армії та їх оплачує держава", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон висловився про інтерв'ю з Гіркіним та заявив, що терорист "наговорив зайвого про Росію".

Також ми писали про те, що нещодавно Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенка.

Нагадаємо, що у минулому випуску програми підіймалися теж вкрай важливі теми для усіх українців. Одна з них - вакцинація від коронавірусу та епідеміологічна ситуація в країні.

Зокрема, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною.



А ще міністр охорони здоров'я Максим Степанов чесно висловився про результати січневого локдауну, тестування, колективний імунітет та відпочинок Володимира Зеленського в Буковелі.



Звісно, не обійшлося без скандалів. Так, суперечку щодо тестувань та кількості хворих на COVID-19 влаштували між собою Степанов та Шуфрич.





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