"Горбушка" - це суржик. В українській мові є 4 слова, якими його можна замінити

Сучасний тлумачний словник української мови пропонує такі варіанти:

"Скоринка" або "окраєць" - шар запеченого хліба на буханці або батоні. Тобто скибка, відрізана від непочатого краю хлібини. Має характерний золотисто-коричневий колір і приємний запах.

Наприклад: "Василина кинулась у хату, вхопила торбину, вкинула в неї окраєць хліба й побігла до воріт" (І. Нечуй-Левицький., II, 1956).

"Цілушка" - ціла, суцільна скибка. Це давнє українське слово, що вживається для позначення скибки від краю хлібини, проте зараз рідко вживається.

Наприклад: Мартин витяг з-під настільника ножа з червоною колодочкою і, зрізавши цілушку з паляниці, поклав першу скибку Коропові. (Г. Косинка, Новели, 1962).

Хоч і слово "горбушка" вважається суржиком, проте на Волині та Житомирщині це слово є діалектом, а точніше "скибка у вигляді горба". Не менш вживаним у цих областях є слово "скоринка".

Ще кажуть слово "шкоринка" і воно є у тлумачному словнику:

"Шкоринка" - Наприклад: "Як гарно ложку ніс (батько) до рота, підтримуючи знизу шкоринкою хліба, щоб не покрапать рядно". (О. Довженко., Зачарована Десна, 1957).

Посилаючись на дослідження діалектологині Євгенії Турчин у дослідженні "Лексична реалізація мікрополя "частини хліба" в українських говірках" можна назбирати ще чимало назв цієї частини хліба й от деякі з них:

Шматок хліба, який відрізали першим, заведено називати: окраєць (краєць, скраєць, закраєць, окраєнець, окрай, окрайок, скравок, країк, закрайчик, окраюха), цілушка (цілушок, поцілушко, цілуйка, поцілунок), челюстка, лобок (злобок, лобочок, лобчик, лобошка), осух (осушок, всушок), сухар, приліпка, окурка, скірка, шкуринка, твердушка, окрух, окрушок, крущик, крумка, спилочок, верхушка, потиличник.

Маленький шматочок хліба, що останнім залишився від булки, називають: послідок, відліпка, окраєць, скрайок, країк, окрай.