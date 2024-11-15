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"На ципочках" та "вразвалку": запам'ятайте, як ці слова будуть правильно українською

П'ятниця 15 листопада 2024 08:00
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"На ципочках" та "вразвалку": запам'ятайте, як ці слова будуть правильно українською Чому казати "вразвалку" та "на ципочках" українською неправильно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В розмовах українців часто можна почути русизми та суржик і це не дивно, бо радянська влада багато років викорінювала нашу рідну українську мову. Але прийшов час попрощатися з непотрібними нам словами та виразами і використовувати рідні українські відповідники, як, наприклад для слів "на ципочках" та "вразвалку".

Як ці слова говорити українською правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Мовознавець зазначає, що слова "на ципочках", "трусцой" та "вразвалку" - типові мовні помилки в українців. Але так говорити неправильно і є милозвучні українські відповідники, які варто знати.

"Уникайте суржикових елементів - ходити "трусцой", "вразвалку", і "на ципочках". Запам'ятайте - ходити "підтюпцем" замість "трусцой", - пояснив Авраменко.

Він додав, що російське слово "вразвалку" має в українській мові гарний відповідник - "ходити перевальцем". "Перевальцем", - це ходити, перевалюючись з боку на бік, похитуючись і не поспішаючи.

Водночас замість російського "ходити на ципочках" потрібно вживати українській вислів "ходити навшпиньки", який означає ходити на кінчиках пальців ніг.

"Ми збагатили свій словник словами "підтюпцем", "перевальцем" і "навшпиньки". А попереду ще багато мовних цікавинок. Тож дбайте про чистоту свого мовлення", - побажав мовознавець українцям.

Раніше ми розповідали про те, чому вислів "оточуюче середовище" неправильне та як замінити цей суржик.

А ще писали про те, як правильно казати українською - "кофе" або "кава".

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