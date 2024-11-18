"Горбушка" - это суржик. В украинском языке есть 4 слова, которыми его можно заменить

Современный толковый словарь украинского языка предлагает следующие варианты:

"Скоринка" или "горбушка" - слой запеченного хлеба на буханке или батоне. То есть ломтик, отрезанный от непочатого края хлеба. Обладает характерным золотисто-коричневым цветом и приятным запахом.

Например: "Василина кинулась у хату, вхопила торбину, вкинула в неї окраєць хліба й побігла до воріт" (І. Нечуй-Левицький., II, 1956).

"Цілушка" - целый, сплошной ломтик. Это древнее украинское слово, употребляемое для обозначения ломтика от края хлеба, однако сейчас редко употребляется.

К примеру: "Мартин витяг з-під настільника ножа з червоною колодочкою і, зрізавши цілушку з паляниці, поклав першу скибку Коропові" (Г. Косинка, Новели, 1962).

Хотя и слово "горбушка" считается суржиком, однако на Волыни и Житомирщине это слово является диалектом, а точнее "скибка у вигляді горба". Не менее употребляемым в этих областях является слово "скоринка".

Еще говорят слово "шкоринка" и оно есть в толковом словаре:

"Шкоринка" - Например: "Як гарно ложку ніс (батько) до рота, підтримуючи знизу шкоринкою хліба, щоб не покрапать рядно". (О. Довженко., Зачарована Десна, 1957).

Ссылаясь на исследование диалектолога Евгении Турчин в исследовании "Лексична реалізація мікрополя "частини хліба" в українських говірках" можно собрать еще немало названий этой части хлеба и вот некоторые из них:

Кусок хлеба, который отрезали первым, принято называть: окраєць (краєць, скраєць, закраєць, окраєнець, окрай, окрайок, скравок, країк, закрайчик, окраюха), цілушка (цілушок, поцілушко, цілуйка, поцілунок), челюстка, лобок (злобок, лобочок, лобчик, лобошка), осух (осушок, всушок), сухар, приліпка, окурка, скірка, шкуринка, твердушка, окрух, окрушок, крущик, крумка, спилочок, верхушка, потиличник.

Маленький кусочек хлеба, оставшийся последним от булки, называют: послідок, відліпка, окраєць, скрайок, країк, окрай.