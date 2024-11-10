Чому вислів "оточуюче середовище" неправильний? Якими словами можна замінити цей суржик

На перший погляд, цей вислів здається правильним, але він містить зайве дублювання, яке несе лише плутанину в мову. І ще він також є русизмом або суржиком.

Як правильно замінити слово "оточуючий" та чому воно є невірним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко у YouTube - каналі.

Українці роками використовують вислови та слова, які насправді є суржиком. Насправді викоренити їх з мови набагато важче ніж здається. Одним з таких прикладів є вислів "оточуюче середовище".

"Часто вживане слово "оточуючий", наприклад, "оточуюче середовище" або "оточуючі люди", є штучним утворенням у нашій мові. Звучить приблизно так, як "ідуча дівчина" чи "бігучі хлопці". Хоча слово "оточуючий" можете знайти в радянських словниках, проте навіть там воно подане із позначкою "рідко вживане". По суті - суржик", - розповідає Олександр Авраменко.

Вислів "оточуюче середовище" можна замінити декількома набагато більш милозвучними варіантами. Наприклад:

Довкілля

Навколишнє середовище

Довколишній світ

"А який же правильний варіант слова "оточуючий" стосовно людей. Наприклад, впливати на оточуючих. За логікою має бути "впливати на навколишніх". Раджу в цій ситуації вживати означення залежно від конкретного випадку. Наприклад, впливати на близьких, впливати на друзів чи впливати на колег", - пояснив мовознавець.