Горбунов сказав все, що думає про Олега Винника і Влада Яму

За словами шоумена, його екс-колеги зробили свій вибір і повинні нести за нього відповідальність.

Також Юрій запевнив, що якби Яма і Винник звернулися до нього за допомогою чи порадами - він точно не відгукнувся би.

"Влада я бачив востаннє до війни. Під час повномасштабного вторгнення ми всі знаємо, що він за кордоном. І давати йому якісь поради я не збирався б, якби він навіть у мене їх і запитував. Чи я його засуджую? У кожного є своя правда. Він на будь-який закид може відповісти, що він має оберігати свою родину й відвезти їх у безпечне місце. А що я йому можу казати?” - сказав Горбунов.

Юрій Горбунов не схвалює вибір Винника та Ями (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)

Виннику, говорить ведучий, він також “жодних порад не давав" і “не збирається”.

“У кожного своя правда й кожен сам обирає, як йому діяти в тих чи інших обставинах", - додав Горбунов.

Зазначимо, що Влад Яма проживає у США. Він виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Екс-суддя “Танців з зірками” працює хореографом у в одній зі студій в Маямі, а також виступає на весіллях.

Олег Винник виїхав до Німеччини. Нещодавно співак навіть анонсував перший з початку вторгнення концерт. Він мав відбутися у Польщі. Однак через деякий час колишня зірка українського шоу-бізу скасував виступ, бо на його дійство ніхто не купував квитки.