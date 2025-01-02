Горбунов сказал все, что думает об Олеге Виннике и Владе Яме

По словам шоумена, его экс-коллеги сделали свой выбор и должны нести за него ответственность.

Также Юрий заверил, что если бы Яма и Винник обратились к нему за помощью или советами - он точно не откликнулся бы.

"Влада я видел в последний раз до войны. Во время полномасштабного вторжения мы все знаем, что он за границей. И давать ему какие-то советы я не собирался бы, если бы он даже у меня их и спрашивал. Или я его осуждаю? У каждого есть своя правда. Он на любой упрек может ответить, что он должен оберегать свою семью и отвезти их в безопасное место. А что я ему могу говорить?" - сказал Горбунов.

Юрий Горбунов не одобряет выбор Винника и Ямы (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)

Виннику, говорит ведущий, он также "никаких советов не давал" и "не собирается".

"У каждого своя правда и каждый сам выбирает, как ему действовать в тех или иных обстоятельствах", - добавил Горбунов.

Отметим, что Влад Яма проживает в США. Он выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Экс-судья "Танцев со звездами" работает хореографом в в одной из студий в Майами, а также выступает на свадьбах.

Олег Винник уехал в Германию. Недавно певец даже анонсировал первый с начала вторжения концерт. Он должен был состояться в Польше. Однако через некоторое время бывшая звезда украинского шоу-биза отменил выступление, потому что на его действо никто не покупал билеты.