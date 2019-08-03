Так гораздо лучше: Ани Лорак удивила приятными изменениями

Ани Лорак, которая нередко подвергается критике касательно внешнего вида, на этот раз приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети Instagram соответствующую публикацию.

На видеоролике заметно, что волосы Лорак стали заметно длиннее. Вероятно, исполнительница нарастила длину.

Ани Лорак (видео: instagram.com/anilorak)

Комментаторы мигом подметили изменения, которые произошли во внешности Ани Лорак. С длинными волосами певица действительно стала выглядеть иначе. К тому же, ее наряды уже не были столь вызывающими, нежели раньше:

Так гораздо лучше. С прежней прической - как София Ротару.

С длиной до плеч статуснее и интереснее.

Это не лучшие песни. Вы на сцене почти 30 лет, а поете только песни последнего десятилетия. Нет на этом "шоу" настоящих хитов.

Наконец-то в нормальной одежде.

Ани Лорак (скриншот: instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам.

Напомним, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.