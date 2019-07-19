Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Яна Беляева бросила экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу ради молодого бойфренда

Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу может позлорадствовать - от турецкого бизнесмена ушла молодая пассия, модель Яна Беляева. Именно эта девушка стала причиной того, что семья Ани Лорак распалась, ведь год назад Мурата и Яну в обнимку застукали в одном из киевских баров.

После скандала начали ходить слухи, что Мурат и Яна съехались. И хоть модель упорно опровергала подобные слухи, ей мало кто верил.

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Как бы там ни было, на сегодняшний день Беляева не одинока. Так, недавно в Instagram красавицы появились фото с неизвестным молодым человеком. Сейчас Яна с бойфрендом отдыхают за границей.

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

"Я набрала много теплых вещей. Мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле логичнее полететь на Миконос, но это не про нас. Бывали в Норвегии? Может, посоветуете какие-то интересные места?" - задала она вопрос подписчикам.

Пока девушка не рассказывает имени избранника и чем он занимается, а на совместных фото закрывает лицо парня смайликом.

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Добавим, что после слухов о романе с экс-мужем Ани Лорак Беляева стала мегапопулярной: обзавелась большой аудиторией в соцсетях, а также приняла участие в конкурсе красоты Мисс Украина Вселенная 2018, где получила приз зрительских симпатий.

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

А вот Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб. В окружении селебретиз поговаривают, что причина банкротства некогда успешного бизнесмена - отсутствие финансовой поддержки со стороны Ани Лорак.