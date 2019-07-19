ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника

STYLERПерсоны    19.07.2019 - 19:01
Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника
Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Яна Беляева бросила экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу ради молодого бойфренда

Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу может позлорадствовать - от турецкого бизнесмена ушла молодая пассия, модель Яна Беляева. Именно эта девушка стала причиной того, что семья Ани Лорак распалась, ведь год назад Мурата и Яну в обнимку застукали в одном из киевских баров.

После скандала начали ходить слухи, что Мурат и Яна съехались. И хоть модель упорно опровергала подобные слухи, ей мало кто верил.

Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Как бы там ни было, на сегодняшний день Беляева не одинока. Так, недавно в Instagram красавицы появились фото с неизвестным молодым человеком. Сейчас Яна с бойфрендом отдыхают за границей.

Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

"Я набрала много теплых вещей. Мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле логичнее полететь на Миконос, но это не про нас. Бывали в Норвегии? Может, посоветуете какие-то интересные места?" - задала она вопрос подписчикам.

Пока девушка не рассказывает имени избранника и чем он занимается, а на совместных фото закрывает лицо парня смайликом.

Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Добавим, что после слухов о романе с экс-мужем Ани Лорак Беляева стала мегапопулярной: обзавелась большой аудиторией в соцсетях, а также приняла участие в конкурсе красоты Мисс Украина Вселенная 2018, где получила приз зрительских симпатий.

Девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

А вот Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб. В окружении селебретиз поговаривают, что причина банкротства некогда успешного бизнесмена - отсутствие финансовой поддержки со стороны Ани Лорак.

"Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь