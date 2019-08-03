Так набагато краще: Ані Лорак здивувала приємними змінами

Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці щодо зовнішнього вигляду, на цей раз приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі Instagram відповідну публікацію.

На відео помітно, що волосся Лорак стало помітно довше. Ймовірно, виконавиця наростила довжину.

Ані Лорак (відео: instagram.com/anilorak)

Коментатори миттю помітили зміни, які відбулися в зовнішності Ані Лорак. Із довгим волоссям співачка дійсно стала виглядати інакше. До того ж, її вбрання вже не були настільки зухвалими, як раніше:

Так набагато краще. З такою зачіскою - як Софія Ротару.

З довжиною до плечей поважніше і цікавіше.

Це не найкращі пісні. Ви на сцені майже 30 років, а співаєте тільки пісні останнього десятиліття. Немає на цьому "шоу" справжніх хітів.

Нарешті в нормальному одязі.

Ані Лорак (скріншот: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам.

Нагадаємо, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар та нічний клуб.