Так набагато краще: Ані Лорак здивувала приємними змінами

Ані Лорак змінила образ, чим приємно здивувала фанатів
Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці щодо зовнішнього вигляду, на цей раз приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі Instagram відповідну публікацію.
На відео помітно, що волосся Лорак стало помітно довше. Ймовірно, виконавиця наростила довжину.
Ані Лорак (відео: instagram.com/anilorak)
Коментатори миттю помітили зміни, які відбулися в зовнішності Ані Лорак. Із довгим волоссям співачка дійсно стала виглядати інакше. До того ж, її вбрання вже не були настільки зухвалими, як раніше:
Ані Лорак (скріншот: instagram.com/anilorak)
Раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який явно не припав до смаку її фанатам.
Нагадаємо, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар та нічний клуб.