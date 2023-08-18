Гора печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин: тримайте швидкий рецепт

Просте печиво з мінімуму інгредієнтів точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.
Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.
Для приготування печива, вам знадобляться:
Спочатку в мисці змішайте борошно, розпушувач та корицю. Потім в іншу місткість розбийте яйця, додайте цукор та збийте міксером до однорідної маси. Далі додайте мед та ще раз збийте. Просійте борошно в суміш та змішайте.
Постеліть деко для випікання пергаментом. Налийте масу в кондитерський мішок та відріжте його нижній край. Сформуйте печиво та поставте в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.
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