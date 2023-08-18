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Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт

Как приготовить печенье (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.

Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для приготовления печенья вам понадобятся:

  • пшеничная мука - 1,5 ст.
  • разрыхлитель - 1,5 ч. л.
  • корица молотая - 1 ст. л.
  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 130 г
  • мед - 1 ст. л.

Как готовить

Сначала в миске смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Затем в другую емкость разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до однородной массы. Дальше добавьте мед и еще раз взбейте. Просейте муку в смесь и смешайте.

Застелите противень для выпекания пергаментом. Налейте массу в кондитерский мешок и отрежьте его нижний край. Сформируйте печенье и поставьте в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Раньше мы писали, как приготовить кабачковую запеканку, которая будет вкуснее котлет.

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