Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт

Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.

Ингредиенты:

Для приготовления печенья вам понадобятся:

пшеничная мука - 1,5 ст.

разрыхлитель - 1,5 ч. л.

корица молотая - 1 ст. л.

яйца - 2 шт.

сахар - 130 г

мед - 1 ст. л.

Как готовить

Сначала в миске смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Затем в другую емкость разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до однородной массы. Дальше добавьте мед и еще раз взбейте. Просейте муку в смесь и смешайте.

Застелите противень для выпекания пергаментом. Налейте массу в кондитерский мешок и отрежьте его нижний край. Сформируйте печенье и поставьте в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.