Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт

Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.
Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.
Для приготовления печенья вам понадобятся:
Сначала в миске смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Затем в другую емкость разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до однородной массы. Дальше добавьте мед и еще раз взбейте. Просейте муку в смесь и смешайте.
Застелите противень для выпекания пергаментом. Налейте массу в кондитерский мешок и отрежьте его нижний край. Сформируйте печенье и поставьте в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.
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