Гора печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин: тримайте швидкий рецепт

Просте печиво з мінімуму інгредієнтів точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.

Інгредієнти:

Для приготування печива, вам знадобляться:

пшеничне борошно - 1,5 скл.

розпушувач - 1,5 ч. л.

кориця мелена - 1 ст. л.

яйця - 2 шт.

цукор - 130 г

мед - 1 ст. л.

Як готувати

Спочатку в мисці змішайте борошно, розпушувач та корицю. Потім в іншу місткість розбийте яйця, додайте цукор та збийте міксером до однорідної маси. Далі додайте мед та ще раз збийте. Просійте борошно в суміш та змішайте.

Постеліть деко для випікання пергаментом. Налийте масу в кондитерський мішок та відріжте його нижній край. Сформуйте печиво та поставте в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.