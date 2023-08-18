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Гора печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин: тримайте швидкий рецепт

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П'ятниця 18 серпня 2023 07:49
Гора печива з найпростіших інгредієнтів за 30 хвилин: тримайте швидкий рецепт Як приготувати печиво (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Просте печиво з мінімуму інгредієнтів точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.

Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для приготування печива, вам знадобляться:

  • пшеничне борошно - 1,5 скл.
  • розпушувач - 1,5 ч. л.
  • кориця мелена - 1 ст. л.
  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 130 г
  • мед - 1 ст. л.

Як готувати

Спочатку в мисці змішайте борошно, розпушувач та корицю. Потім в іншу місткість розбийте яйця, додайте цукор та збийте міксером до однорідної маси. Далі додайте мед та ще раз збийте. Просійте борошно в суміш та змішайте.

Постеліть деко для випікання пергаментом. Налийте масу в кондитерський мішок та відріжте його нижній край. Сформуйте печиво та поставте в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

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