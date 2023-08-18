Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт
Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.
Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для приготовления печенья вам понадобятся:
- пшеничная мука - 1,5 ст.
- разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- корица молотая - 1 ст. л.
- яйца - 2 шт.
- сахар - 130 г
- мед - 1 ст. л.
Как готовить
Сначала в миске смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Затем в другую емкость разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером до однородной массы. Дальше добавьте мед и еще раз взбейте. Просейте муку в смесь и смешайте.
Застелите противень для выпекания пергаментом. Налейте массу в кондитерский мешок и отрежьте его нижний край. Сформируйте печенье и поставьте в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.
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