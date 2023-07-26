Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт
Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.
Рецептом поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.
Ингредиенты
Чтобы приготовить вкуснейшее печенье, вам понадобятся:
- яйца - 2 шт.
- сахар - 100 г
- масло растительное - 125 мл
- йогурт или сметана -125 г
- цедра лимона
- манная крупа - 450 г
- разрыхлитель - 10 г
- сахарная пудра
Как готовить
Сначала вбейте в миску два яйца, добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте.
Далее добавьте масло и несладкий йогурт или сметану. Также натрите цедру одного лимона, снова хорошо смешайте.
Далее к манной крупе добавьте разрыхлитель. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте примерно на 10 минут.
После этого сделайте небольшие шарики, хорошо обваляйте в сахарной пудре. Накройте противень пергаментом и положите сверху шарики. После этого поставьте их в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 10-15 минут. Готово!
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