Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт

Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкуснейшее печенье, вам понадобятся:

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

масло растительное - 125 мл

йогурт или сметана -125 г

цедра лимона

манная крупа - 450 г

разрыхлитель - 10 г

сахарная пудра

Как готовить

Сначала вбейте в миску два яйца, добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте.

Далее добавьте масло и несладкий йогурт или сметану. Также натрите цедру одного лимона, снова хорошо смешайте.

Далее к манной крупе добавьте разрыхлитель. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте примерно на 10 минут.

После этого сделайте небольшие шарики, хорошо обваляйте в сахарной пудре. Накройте противень пергаментом и положите сверху шарики. После этого поставьте их в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 10-15 минут. Готово!