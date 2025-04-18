Google знайшла спосіб змусити Android-додатки витрачати менше заряду: що відомо

Що відомо

У блозі Android Developers компанія Google повідомила про запуск багаторічного плану, в рамках якого розробники отримають більш релевантні інструменти та дані для аналізу споживання ресурсів їхніми додатками. Одним із нововведень стане метрика надмірного використання wake locks (надмірних пробуджень) у панелі Android Vitals консолі Google Play.

За словами Google, цей показник вважатиме використання часткових пробуджень надмірним, якщо їхня сумарна тривалість перевищує 3 години протягом 24 годин.

Наразі панель Vitals відстежує тільки те, як довго додаток утримує wake lock під час роботи у фоновому режимі без активного сервісу на передньому плані.

Також Google співпрацює з низкою виробників Android-пристроїв, включно з Samsung, щоб глибше зрозуміти причини, через які додатки починають надмірно використовувати wake locks і спричиняють небажане розрядження акумулятора.

Раптова і неочевидна перевитрата батареї додатками у фоні залишається однією з найгостріших проблем Android. Тому добре, що Google робить кроки, надаючи розробникам необхідні інструменти для її вирішення.

Крім того, компанія планує дослідити можливості відображення інформації в Play Store, щоб користувачі могли обирати додатки, які відповідають їхнім очікуванням.