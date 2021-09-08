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Google запускает в Украине новые программы: что и кому это даст

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Среда 08 сентября 2021 12:13
Google запускает в Украине новые программы: что и кому это даст Google запускает программы для помощи ФОПам в Украине (фото: Leon Neal/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Лишь на днях Минцифра и Google обсудили продвижение украинского контента, а уже сегодня компания запустила в нашей стране новые программы и инструменты по содействию экономическому развитию Украины.

Эта инициатива поисковика направлена, в частности, на помощь ФОПам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 8 сентября.

Так, в нашей стране с сегодняшнего дня стал доступен новый бесплатный инструмент "Поиск возможностей для бизнеса".

Благодаря этому инструменту предприниматели смогут получить персонализированные предложения по продвижению компании в Интернете с помощью инструментов Google и получить максимальную пользу от бесплатного профиля компании - гарантируя, что бизнесы предоставляют максимально точную информацию своим клиентам (например, часы работы, возможность самовывоза в магазине и тому подобное).

Инструмент достаточно простой в использовании - нужно всего лишь ввести название компании, и Google покажет рекомендации на основе информации, которую он имеет о вашей компании, регион, отрасль и тому подобное.

"В инструменте "Поиск возможностей для бизнеса" вы можете ввести название своей компании, и мы предоставим индивидуальные предложения о том, как улучшить ваше присутствие в поиске и на Картах Google менее чем за пять минут", - говорится в сообщении.

Google запускает в Украине новые программы: что и кому это даст

Скриншот (smallbusiness.withgoogle.com)

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